San Pablo explotó contra el VAR tras la eliminación ante Boca: “No hubo fuera de juego”

Resumen para apurados
- San Pablo protestó contra el VAR tras quedar eliminado ante Boca en el Morumbí por la Copa Sudamericana, debido a la anulación de un gol clave por presunto fuera de juego.
- Boca ganaba 1-0 cuando el árbitro anuló el empate de Ryan a instancias del VAR. La dirigencia brasileña denunció un mal trazado de líneas y el DT admitió bajo nivel del equipo.
- Con este resultado, Boca avanzó de fase en el certamen continental, mientras que San Pablo sufrió un duro golpe deportivo que reabre el debate sobre los criterios del VAR regional.
La eliminación de San Pablo frente a Boca por la Copa Sudamericana dejó una fuerte polémica alrededor del arbitraje. Tanto Rafinha, actual ejecutivo de fútbol del conjunto brasileño, como el entrenador Dorival Júnior cuestionaron la intervención del VAR en el gol anulado a Ryan, que hubiese significado el 1-1 en el Morumbí.
Boca se había puesto en ventaja gracias al tanto de Leandro Lozano y estiraba a 2-0 la diferencia en el resultado global. Poco después llegó la acción que generó las protestas. Djhordney remató, Luciano desvió la pelota y Ryan apareció para convertir el empate. Sin embargo, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera recibió el aviso del VAR y el tanto fue invalidado por una posición adelantada milimétrica de Luciano.
Rafinha cuestionó el trazado de las líneas
El ex lateral y capitán de San Pablo apuntó directamente contra el criterio utilizado para determinar el fuera de juego.
“En mi opinión se equivocó con el gol de Ryan. No hubo fuera de juego en esa jugada, pero ya estamos acostumbrados”, aseguró Rafinha.
El dirigente sostuvo que el problema estuvo en el punto elegido para trazar la línea. “Según la regla, por debajo del hombro no cuenta. La línea se trazó en el codo. Eso nos perjudicó en el partido”, afirmó.
Además, consideró que la decisión tuvo influencia sobre el desarrollo posterior. “El VAR no acertó en el fuera de juego que habría significado nuestro empate y, por lo tanto, nos habría dado más tiempo para poder ganar el partido”, señaló.
Dorival también protestó, pero hizo autocrítica
Dorival Júnior tampoco ocultó su disconformidad. De hecho, sus reclamos desde el banco le costaron una tarjeta amarilla durante el encuentro.
“Tengo todas las dudas del mundo en relación al offside. Para mí, no existió”, expresó el entrenador.
Sin embargo, Dorival no explicó la eliminación únicamente desde la polémica arbitral. También fue crítico con el rendimiento de San Pablo y calificó como “irreconocible” la actuación de su equipo durante la primera mitad.
“Parecía que estábamos totalmente fuera del partido, del contexto”, reconoció el DT, que señaló al nerviosismo y a los errores con la pelota como otros factores determinantes en una noche que terminó con Boca avanzando a la siguiente instancia.