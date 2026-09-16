San Pablo explotó contra el VAR tras la eliminación ante Boca: “No hubo fuera de juego”

Boca se había puesto en ventaja gracias al tanto de Leandro Lozano y estiraba a 2-0 la diferencia en el resultado global. Poco después llegó la acción que generó las protestas. Djhordney remató, Luciano desvió la pelota y Ryan apareció para convertir el empate. Sin embargo, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera recibió el aviso del VAR y el tanto fue invalidado por una posición adelantada milimétrica de Luciano.