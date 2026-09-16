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La inflación mayorista se aceleró a 2,1% en agosto y acumuló 29,8% en los últimos doce meses

El índice mayorista experimentó un incremento de 1,3 puntos porcentuales respecto a la medición previa y quedó por encima del indicador minorista.

INFLACIÓN MAYORISTA. El Indec informó que se ubicó en 2,1% durante el octavo mes del año.
INFLACIÓN MAYORISTA. El Indec informó que se ubicó en 2,1% durante el octavo mes del año.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Indec informó que la inflación mayorista en Argentina subió 2,1% en agosto debido al alza en petróleo, gas e importados, acumulando un 29,8% interanual.
  • El dato marcó una aceleración frente al 0,8% de julio y superó al IPC del mes (1,7%), impulsado por subas de 2,1% en productos nacionales y 2,9% en importados.
  • Que el índice mayorista supere al minorista genera alerta por su posible traslado a las góndolas, amenazando con presionar la inflación general en los próximos meses.
Resumen generado con IA

La inflación mayorista experimentó una suba de 2,1% en agosto de 2026, una variación interanual de 29,8% y un aumento acumulado de 19,9% según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La inflación mayorista se desaceleró al 0,8% en julio: Milei y Caputo celebraron el dato del Indec

La inflación mayorista se desaceleró al 0,8% en julio: Milei y Caputo celebraron el dato del Indec

Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto de 2026 respecto de julio, según el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). La suba respondió a un incremento de 2,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los importados. De esta manera, quedó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que experimentó un aumento de 1,7% en el octavo mes del año.

Entre los bienes nacionales, las mayores incidencias en la variación del índice correspondieron al petróleo crudo y gas, que aportó 0,71 puntos porcentuales; los productos agropecuarios, con 0,25 puntos; los alimentos y bebidas, con 0,17 puntos; los productos refinados del petróleo, con 0,14 puntos; y los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,10 puntos.

A su vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó 2,3% en el mes. Los productos primarios aumentaron 4,6% y los manufacturados, junto con la energía eléctrica, registraron una suba de 1,3 por ciento.

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