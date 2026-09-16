La inflación mayorista se aceleró a 2,1% en agosto y acumuló 29,8% en los últimos doce meses

Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto de 2026 respecto de julio, según el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). La suba respondió a un incremento de 2,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los importados. De esta manera, quedó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que experimentó un aumento de 1,7% en el octavo mes del año.