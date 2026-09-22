El club gastronómico: el thriller psicológico de Netflix que se convirtió en furor

Resumen para apurados
- Netflix estrenó el 10 de septiembre la serie neerlandesa El club gastronómico, un thriller que lidera la audiencia global tras narrar un misterioso incendio en Bergen.
- La miniserie de siete capítulos adapta la novela de Saskia Noort y expone secretos, infidelidades y deudas de un grupo de élite tras la muerte de uno de sus miembros.
- El éxito de la producción consolida el atractivo del suspenso europeo en plataformas de streaming y afianza a la industria audiovisual neerlandesa en el mercado global.
La plataforma Netflix sumó a su catálogo global la producción neerlandesa El club gastronómico, un thriller dramático de siete episodios que capta la atención del público. La ficción llegó a la pantalla el 10 de septiembre de 2026 y escaló rápidamente, alcanzando la cima de los rankings de audiencia.
La propuesta sigue la vida de un grupo exclusivo de parejas establecido en la localidad de Bergen, en Países Bajos. En ese entorno caracterizado por el lujo y las aparentes vidas perfectas, un trágico incendio rompe la rutina y desencadena una misteriosa cadena de sospechas.
El club gastronómico: Intriga y misterio por una tragedia repentina
La historia comienza cuando un voraz incendio destruye una vivienda del vecindario y provoca la muerte de Evert, uno de los miembros del grupo. Su esposa Babette y sus hijos logran sobrevivir al siniestro, pero el hecho despierta inmediatas dudas entre los allegados. La protagonista Karen decide investigar de forma individual al intuir que existe una verdad oculta detrás del episodio.
A lo largo de las indagaciones surgen conflictos profundos que afectan la convivencia de las familias. La investigación expone infidelidades, contratiempos económicos, resentimientos acumulados y tensiones personales. De este modo, las averiguaciones sacan a la luz secretos del pasado que parecían completamente enterrados.
Creación literaria y elenco de la serie
La producción audiovisual adapta la célebre novela homónima escrita por la autora Saskia Noort. La creadora Dorien Goertzen elaboró el guion junto a Jop Esmeijer, mientras que la dirección quedó a cargo de Dana Nechushtan y Margien Rogaar. El equipo creativo logró plasmar un ambiente de suspenso constante a lo largo de los siete capítulos de la primera temporada.
La actriz Loes Haverkort asume el papel principal de Karen al frente de un reparto destacado. El elenco central incluye las actuaciones de Teun Luijkx, Rifka Lodeizen, Remko Vrijdag, Charlie Dagelet y Matthijs van de Sande Bakhuyzen. La nómina artística se completa con la participación de Noortje Herlaar y Edwin Jonker. Con esta sólida combinación de drama y suspenso, la ficción neerlandesa consolida su gran éxito en la pantalla de la plataforma.