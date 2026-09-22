El club gastronómico: el thriller psicológico de Netflix que se convirtió en furor

La actriz Loes Haverkort asume el papel principal de Karen al frente de un reparto destacado. El elenco central incluye las actuaciones de Teun Luijkx, Rifka Lodeizen, Remko Vrijdag, Charlie Dagelet y Matthijs van de Sande Bakhuyzen. La nómina artística se completa con la participación de Noortje Herlaar y Edwin Jonker. Con esta sólida combinación de drama y suspenso, la ficción neerlandesa consolida su gran éxito en la pantalla de la plataforma.