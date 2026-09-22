Bitcoin supera los U$S85.000: qué hay detrás del rebote y qué puede pasar

Bitcoin volvió a superar los U$S85.000 y alcanzó su nivel más alto desde enero, en una recuperación que vuelve a poner al mercado cripto bajo la lupa de los inversores. El avance se produce después de una semana marcada por la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y el freno al Clairty Act, dos factores que podían haber presionado sobre los activos de riesgo.