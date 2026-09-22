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Bitcoin supera los U$S85.000: qué hay detrás del rebote y qué puede pasar

Cómo se dio la recuperación en momentos de reacción de la FED.

Imagen ilustativa del Bitcoin. AFP
Imagen ilustativa del Bitcoin. AFP
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Bitcoin superó los U$S85.000 en el mercado global impulsado por nuevos flujos institucionales y coberturas técnicas tras la suba de tasas de la Fed en EE.UU.
  • El rebote ocurrió tras el ingreso de capital a los ETF spot y una mejora macroeconómica por la baja del petróleo, pese al freno legislativo del Clarity Act.
  • La consolidación de este valor dependerá de la demanda genuina del mercado y de las futuras señales de la Fed, mientras se define si el alza llegará a otros criptoactivos.
Resumen generado con IA

Bitcoin volvió a superar los U$S85.000 y alcanzó su nivel más alto desde enero, en una recuperación que vuelve a poner al mercado cripto bajo la lupa de los inversores. El avance se produce después de una semana marcada por la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y el freno al Clairty Act, dos factores que podían haber presionado sobre los activos de riesgo.

Según Alvin Kan, COO global de Bitget Wallet, el movimiento combina nuevos flujos institucionales, una mejora del contexto macroeconómico y el cierre de posiciones bajistas. “La suba de Bitcoin hacia los U$S85.000 está respaldada por una combinación de nuevos flujos institucionales, una mejora del contexto macroeconómico y la cobertura de posiciones short después de que el precio superara niveles clave de resistencia”, señaló.

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ETF, Fed e impulso de los mercados

Los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos volvieron a recibir capital después de varias ruedas de salidas. El viernes 18 de septiembre registraron U$S433 millones de entradas netas, aunque el balance semanal terminó apenas positivo, con unos U$S6,2 millones, debido a las salidas previas.

“Los flujos hacia los ETF spot de Bitcoin volvieron a terreno positivo. Esto sugiere que la suba de tasas de la FED y el revés del Clarity Act no provocaron una salida institucional sostenida. Por el contrario, los inversores aprovecharon la caída para volver a comprar”, explicó Kan.

El contexto macro también acompañó. La FED elevó el 16 de septiembre su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta 3,75%-4%, mientras que el retroceso del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro alivió parte de las preocupaciones sobre inflación y condiciones financieras.

“El contexto macroeconómico mejoró marginalmente. La caída del petróleo alivió parte de las preocupaciones sobre inflación y mejoró el apetito por el riesgo en las acciones de Estados Unidos, particularmente en el sector tecnológico”, sostuvo Kan.

A estos factores se sumó un componente técnico: Bitcoin superó la zona de USD 82.000-83.000, activando el cierre de posiciones short y acelerando la suba. “Una parte significativa de la aceleración estuvo impulsada por compras mecánicas generadas por el cierre forzado de posiciones short”, explicó.

Regulación y señal del mercado

El escenario regulatorio estadounidense muestra señales mixtas. El Senado no logró avanzar con el Clairty Act, pero pocos días después la SEC anunció una exención temporal de cinco años para permitir, bajo determinadas condiciones, la negociación de acciones tokenizadas mediante infraestructura blockchain.

“La mejora en las expectativas regulatorias en Estados Unidos también funcionó como un catalizador secundario. La exención de la SEC contribuyó a recomponer parte del sentimiento negativo generado por el fracaso de la votación del Clarity Act”, afirmó Kan.

El interrogante ahora es si el rebote de Bitcoin puede extenderse al resto del mercado. Ethereum y otros activos de gran capitalización acompañaron la recuperación, pero todavía no hay señales claras de una rotación desde BTC hacia activos de mayor riesgo. De hecho, mientras los ETF de Bitcoin cerraron la última semana con un saldo positivo, los ETF spot de Ether registraron alrededor de U$S140 millones de salidas.

“A pesar de la fortaleza del movimiento, el mercado todavía parece mostrar más un regreso de capital acompañado por Bitcoin que una rotación confirmada hacia otros activos”, señaló Kan.

Para Bitget Wallet, la evolución de los flujos hacia los ETF, las próximas señales de la Fed y el avance de la regulación serán determinantes para saber si Bitcoin puede consolidar la recuperación. “La clave ahora será determinar si el movimiento hacia los U$S85.000 puede sostenerse con demanda spot y una participación más amplia del mercado, y no solamente por factores técnicos o posiciones apalancadas”, concluyó Kan.

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