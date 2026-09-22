Con lágrimas en los ojos, Virginia Gallardo lamentó no poder peregrinar por la cirugía con Lotocki

Las secuelas del procedimiento estético

Gallardo contó que en una salida por la costanera con el objetivo de evaluar su estado físico para afrontar la travesía comenzó a sentir dolor a pesar de que el circuito era considerado poco exigente. “La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil de completar un ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera”, señaló. Ese episodio confirmó que debía evitar el trabajo físico que supone acompañar a los peregrinos durante varios kilómetros.