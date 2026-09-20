Trump anunció un acuerdo con Dinamarca por el “control permanente” de la seguridad de Groenland

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, permitirá a Washington ejercer un “control permanente de la seguridad y otras necesidades” del estratégico territorio autónomo ubicado en el Ártico. El entendimiento también impediría que países considerados adversarios establezcan allí bases militares o realicen determinadas inversiones sin autorización estadounidense.
“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, afirmó Trump en una publicación en su red Truth Social. En el mensaje sostuvo que Estados Unidos comenzará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia, territorio que forma parte del Reino de Dinamarca, y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.
El anuncio se produce después de meses de tensión entre Washington y Copenhague. Trump había amenazado incluso con arrebatar Groenlandia por la fuerza a Dinamarca, un aliado de Estados Unidos en la OTAN, y había insistido en que el control de la isla era necesario por razones de seguridad nacional.
“¡No habrá costo para Estados Unidos! Bajo mi dirección, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que Estados Unidos tenga siempre la capacidad total de hacer lo necesario en Groenlandia para asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de Estados Unidos”, señaló el mandatario.
Trump también afirmó que “ningún adversario de Estados Unidos podrá tener una base, presencia militar ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin la aprobación expresa por escrito” del Gobierno estadounidense. En la isla ya funciona una base de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.
Se firma en Nueva York
Poco después del anuncio de Trump, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia difundieron un comunicado conjunto en el que señalaron que esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana en Nueva York, durante el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Una vez firmado, el pacto deberá recibir aprobación parlamentaria para entrar en vigor.
“Durante más de 100 años, los presidentes han reconocido la importancia estratégica de Groenlandia, pero ninguno pudo hacer nada al respecto. Me enorgullece ser el presidente que abordó de manera permanente y definitiva esta situación tan importante”, sostuvo Trump, quien volvió a remarcar que el proceso para establecer una importante presencia militar estadounidense en la zona comenzará de inmediato.
“Colaboraremos con el pueblo groenlandés en su desarrollo y construcción. Esta solución es excelente para Estados Unidos, Dinamarca, Groenlandia y todos nuestros aliados”, añadió. “¡Lo protegeremos con celo! Este es un sueño hecho realidad para Estados Unidos, un sueño muy importante, histórico y especial”, concluyó.
Complacidos
La oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló que el acuerdo reforzaría la seguridad en el Atlántico Norte y el Ártico. “Me complace que exista la perspectiva de un buen acuerdo para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos”, declaró.
“Es un acuerdo que refuerza nuestra seguridad común en el Ártico y en la región del Atlántico Norte y que, por tanto, resulta también beneficioso para la OTAN y para Europa. Y, al mismo tiempo, reconoce la soberanía y la integridad territorial del reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”, agregó.
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó por su parte que el acuerdo “reconoce los intereses de Groenlandia” y su lugar en la cooperación internacional. “Esto nos beneficia a todos”, destacó.
Del anuncio se desprende que Trump dejaría atrás sus reclamos territoriales sobre Groenlandia, a la que había llegado a representar con la bandera estadounidense en distintos mapas creados con Inteligencia Artificial y publicados en sus redes sociales.
Nielsen había advertido anteriormente que “la autodeterminación groenlandesa no es algo que se pueda negociar”. Inicialmente no quedó claro cómo reaccionará la población local, de unos 57.000 habitantes, después de que durante los últimos meses se movilizara para expresar su rechazo a los intentos expansionistas de Trump.
Valor estratégico
El interés de la administración republicana por Groenlandia está vinculado con el creciente valor estratégico del Ártico. Trump justificó su estrategia al advertir que Rusia o China podrían intentar ampliar su influencia sobre el territorio en el corto plazo.
El presidente estadounidense había presionado para comprar la isla y, en un momento, llegó a afirmar que no descartaba el uso de la fuerza militar para conseguir su objetivo de apoderarse de ella.
Expertos en la región relativizaron esas justificaciones y recordaron que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, un aliado de la OTAN, y que mantiene una estrecha cooperación internacional en materia de defensa y seguridad.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, celebró el anuncio y lo calificó como un “acuerdo histórico” y una “gran victoria” para Estados Unidos.
“Groenlandia formará parte para siempre de la zona de defensa estratégica de América del Norte, excluyendo de ella y de sus alrededores a cualquier adversario”, afirmó Rubio. “Este acuerdo aborda de manera permanente y total nuestras preocupaciones de seguridad nacional en la isla”, añadió.
El entendimiento anunciado por Trump se ajusta, además, a la contraoferta que había presentado Copenhague durante las negociaciones con Washington: ampliar la presencia militar estadounidense en Groenlandia y conceder acuerdos comerciales preferentes. (AFP)