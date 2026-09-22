Seguridad

Un tucumano murió en Santiago del Estero tras haber sido embestido por una combi y el conductor se fugó del lugar

La víctima, de 76 años, falleció horas después en el hospital Zonal. El chofer del vehículo, un hombre de 42 años, se presentó después en una comisaría.

SANTIAGO DEL ESTERO. Edificio del hospital Zonal, donde recibieron a la víctima.
SANTIAGO DEL ESTERO. Edificio del hospital Zonal, donde recibieron a la víctima.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Un motociclista tucumano de 76 años murió en Santiago del Estero tras ser embestido el sábado por una combi cuyo conductor huyó del lugar y fue detenido horas después.
  • La víctima falleció en el hospital por politraumatismos. El chofer se entregó más tarde a la Policía alegando que continuó la marcha creyendo causar solo daños materiales.
  • La Fiscalía ordenó peritar teléfonos y el vehículo secuestrado, mientras el acusado permanece detenido a la espera de indagatoria para definir sus responsabilidades penales.
Resumen generado con IA

Un motociclista tucumano de 76 años murió luego de ser embestido por una combi sobre la Ruta Provincial N° 4, en el ingreso a la ciudad de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini,  en Santiago del Estero. Tras el impacto, el conductor del vehículo habría abandonado el lugar sin asistir a la víctima y fue detenido horas más tarde, luego de presentarse de manera espontánea ante la Policía.

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La víctima fue identificada como Emilio Efraín Chávez, oriundo de Tucumán. Al momento del siniestro circulaba en una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc cuando, por causas que todavía son investigadas, fue embestido por una combi tipo Trafic.

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Severos politraumatismos

El accidente ocurrió el sábado por la tarde. Chávez quedó tendido sobre la calzada y fue trasladado de urgencia al hospital Zonal, donde ingresó con severos politraumatismos. A pesar de la atención médica recibida, su estado se agravó y horas después se confirmó su fallecimiento.

Mientras los efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 32 trabajaban en el lugar, la investigación comenzó a centrarse en identificar al vehículo involucrado y establecer cómo se produjo el choque.

Horas más tarde, el conductor de la combi se presentó espontáneamente en sede policial acompañado por una mujer. Según habría declarado, decidió continuar la marcha porque creyó que el episodio había provocado únicamente daños materiales.

Quedó detenido de inmediato

La explicación no evitó que quedara detenido. El fiscal de turno, Ángel Belluomini, ordenó la aprehensión del hombre, de 42 años y residente en La Banda (Santiago del Estero), en el marco de la causa iniciada por la muerte de Chávez.

La mujer que lo acompañaba fue identificada y, por disposición de la Fiscalía, recuperó la libertad. Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia, los investigadores secuestraron preventivamente los teléfonos celulares de ambos involucrados. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para aportar elementos que permitan establecer qué ocurrió antes, durante y después del siniestro.

La investigación quedó en manos del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, que deberá reconstruir la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

En paralelo, peritos de Criminalística realizaron distintas tareas sobre el vehículo Toyota secuestrado. Entre otras medidas, cotejaron los rastros de pintura y las abolladuras de la combi con los daños observados en la motocicleta de la víctima.

Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo de Emilio Efraín Chávez fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia. El conductor permanecerá detenido en sede policial a la espera de ser indagado por el fiscal que interviene en la causa.

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