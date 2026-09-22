Un tucumano murió en Santiago del Estero tras haber sido embestido por una combi y el conductor se fugó del lugar

Un motociclista tucumano de 76 años murió luego de ser embestido por una combi sobre la Ruta Provincial N° 4, en el ingreso a la ciudad de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini, en Santiago del Estero. Tras el impacto, el conductor del vehículo habría abandonado el lugar sin asistir a la víctima y fue detenido horas más tarde, luego de presentarse de manera espontánea ante la Policía.