Mauro Icardi explotó tras perder la licencia por un video de la China Suárez: “Ocúpense de arreglar las calles”
Luego de que la Provincia de Buenos Aires dispusiera su inhabilitación preventiva tras la viralización de un imprudente video con la China Suárez, el futbolista arremetió contra las autoridades oficiales, defendió la validez de su registro europeo y acusó al organismo público de buscar repercusión mediática
Resumen para apurados
- La provincia de Buenos Aires inhabilitó a Mauro Icardi para conducir tras detectarse su licencia vencida, luego de viralizarse un video con maniobras imprudentes al volante.
- El caso inició por una grabación de la China Suárez asomada a la ventanilla del coche en marcha. El futbolista replicó que posee registro italiano vigente y cuestionó al Gobierno.
- Para volver a conducir en territorio bonaerense, Icardi deberá someterse a un examen psicofísico obligatorio, en medio del debate por el control vial a figuras públicas.
Mauro Icardi fue inhabilitado para conducir en la provincia de Buenos Aires por contar con la licencia vencida. El rastreo de su situación comenzó precisamente a partir del video publicado por Eugenia “China” Suárez en sus redes sociales, que las autoridades tacharon de riesgoso. A raíz de esa publicación, el Ministerio de Transporte revisó el estado de la cédula del conductor, lo que derivó en el hallazgo de que estaba vencida. Aquella grabación provocó el descontento del jugador, que respondió con un enérgico descargo contra el organismo público.
Luego de ser impedido de conducir en su provincia natal por la maniobra peligrosa expuesta por la actriz y la irregularidad de su condición respecto de su licencia de conducir, Mauro Icardi contestó directamente al Ministerio de Transporte con una defensa sin miramientos. El mensaje, que comienza en un tono cordial, luego termina en una dura crítica a la gestión estatal, el interés por su figura mediática y la necesidad de generar impacto en redes. El jugador denunció que se trataba de puro “chimento”.
La controversia se originó a partir de un registro difundido por la actriz en sus perfiles virtuales, en el que se la observaba con medio cuerpo fuera de la ventanilla de un vehículo en movimiento y sin cinturón de seguridad mientras Icardi se encontraba al volante. Ante este proceder, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense argumentó que el deportista incurrió en una maniobra negligente al no preservar la seguridad de los ocupantes ni de terceros, recordando de manera categórica que “la seguridad vial no admite excepciones”. Por este motivo, el organismo dispuso su inhabilitación preventiva e informó que, para tramitar un nuevo registro, el delantero deberá someterse a una evaluación psicofísica que determine su aptitud para volver a manejar.
La durísima respuesta de Icardi al Ministerio de Transporte
La respuesta del futbolista no tardó en llegar a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde increpó al organismo cuestionando los fundamentos de la medida disciplinaria. “Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió con ironía. En esa misma línea, aclaró que la licencia argentina se entrega al momento de realizar la conversión a la europea y retó a la entidad preguntando “qué inhabilitación se quieren inventar”.
Lejos de limitar su descargo a los aspectos técnicos del trámite, Icardi apuntó directamente contra las autoridades provinciales y les recriminó buscar exposición a costa de su imagen pública. “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, lanzó sin tapujos. Finalmente, el jugador instó a los funcionarios a “dejar de mentirle a la gente” y enfocar sus esfuerzos en la infraestructura vial: “Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas”, sentenció.