Mauro Icardi explotó tras perder la licencia por un video de la China Suárez: “Ocúpense de arreglar las calles”

La controversia se originó a partir de un registro difundido por la actriz en sus perfiles virtuales, en el que se la observaba con medio cuerpo fuera de la ventanilla de un vehículo en movimiento y sin cinturón de seguridad mientras Icardi se encontraba al volante. Ante este proceder, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense argumentó que el deportista incurrió en una maniobra negligente al no preservar la seguridad de los ocupantes ni de terceros, recordando de manera categórica que “la seguridad vial no admite excepciones”. Por este motivo, el organismo dispuso su inhabilitación preventiva e informó que, para tramitar un nuevo registro, el delantero deberá someterse a una evaluación psicofísica que determine su aptitud para volver a manejar.