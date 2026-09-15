Icardi buscaba volver a Italia, pero Gattuso frenó su llegada a Lazio

Mauro Icardi atraviesa un momento de definiciones en su carrera. Después de finalizar su etapa en Galatasaray, el delantero argentino quedó con el pase en su poder y analiza distintas posibilidades para continuar su trayectoria en Europa. Una de las opciones que apareció en las últimas semanas fue Lazio, aunque finalmente el club italiano decidió no avanzar por su contratación.