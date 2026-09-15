Icardi buscaba volver a Italia, pero Gattuso frenó su llegada a Lazio

Resumen para apurados
- Gennaro Gattuso frenó la llegada de Mauro Icardi a Lazio en este mercado para respaldar como delantero titular al recién incorporado Andrea Pinamonti.
- El atacante argentino quedó libre tras su paso por Galatasaray, donde anotó 77 goles, tras haber brillado en el fútbol italiano y en el PSG francés.
- Con el pase en su poder a los 33 años, Icardi define su futuro en Europa; Everton aparece como una de las opciones firmes para contratarlo.
Mauro Icardi atraviesa un momento de definiciones en su carrera. Después de finalizar su etapa en Galatasaray, el delantero argentino quedó con el pase en su poder y analiza distintas posibilidades para continuar su trayectoria en Europa. Una de las opciones que apareció en las últimas semanas fue Lazio, aunque finalmente el club italiano decidió no avanzar por su contratación.
Según trascendió, existieron contactos iniciales entre la dirigencia romana y el entorno del atacante, pero la operación perdió fuerza por decisión de Gennaro Gattuso. El entrenador prefirió bajar el pulgar a la llegada del rosarino y respaldar a Andrea Pinamonti, quien se incorporó en este mercado de pases procedente de Sassuolo.
La intención del cuerpo técnico es darle protagonismo al flamante refuerzo y evitar sumar otro delantero de peso que pudiera competir directamente por el puesto. De esa manera, la posibilidad de que Icardi regresara al fútbol italiano quedó, al menos por ahora, descartada.
El atacante de 33 años, sin embargo, mantiene otras alternativas abiertas. Su condición de jugador libre facilita cualquier negociación, ya que el club interesado solamente debería acordar su contrato. Entre los equipos que aparecieron en escena también se encuentra Everton, que habría mostrado interés en incorporarlo para reforzar su ataque.
Italia representa un capítulo especialmente importante en la carrera del delantero. Luego de formarse en las inferiores del Barcelona y debutar profesionalmente en Sampdoria, llegó a Inter en 2013. Allí se convirtió en una de las principales figuras del equipo, llegó a portar la cinta de capitán y acumuló 124 goles y 29 asistencias en 219 partidos.
En 2019 dio el salto al París Saint-Germain. Durante su paso por Francia conquistó varios títulos locales y marcó 38 goles, además de aportar 10 asistencias, en 92 presentaciones.
Su siguiente destino fue Galatasaray, donde volvió a encontrar continuidad y una elevada producción ofensiva. En el conjunto turco registró 77 goles en 134 partidos y se consolidó como una de las referencias del ataque durante su estadía.
Ahora, con su ciclo en Turquía terminado y la puerta de Lazio cerrada, Icardi vuelve a quedar frente a una decisión importante. Mientras distintos clubes evalúan su situación, el delantero argentino busca definir cuál será el próximo destino de una carrera que ya tuvo etapas en Italia, Francia y Turquía.