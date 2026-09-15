Pierre Gasly explotó contra Alpine durante el GP de España: “Ni siquiera me hables”

Gasly reconoció luego que el resultado estuvo condicionado desde el sábado. “Lo hemos dado absolutamente todo, pero, por desgracia, las circunstancias no jugaron a nuestro favor. Ayer no aprovechamos al máximo la clasificación, lo que nos dejó en una mala posición de salida y convirtió la lucha por los puntos en un desafío cuesta arriba”, explicó en el comunicado difundido por el equipo.