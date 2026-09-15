Pierre Gasly explotó contra Alpine durante el GP de España: “Ni siquiera me hables”

Resumen para apurados
- Pierre Gasly estalló por radio contra Alpine durante el GP de España tras quedar 12° y sin puntos debido a una mala estrategia, mientras Franco Colapinto finalizó séptimo.
- El francés largó 14° y apostó a un coche de seguridad que nunca llegó. Ante la orden de ceder el paso a Colapinto, Gasly cortó la comunicación y luego fue penalizado en boxes.
- El cruce y el frío saludo posterior exponen una creciente tensión interna en Alpine, donde el rendimiento superior del argentino comienza a eclipsar el liderazgo del francés.
El francés cuestionó la estrategia, discutió por radio cuando Franco Colapinto se acercó y cerró la carrera fuera de los puntos. Luego reconoció que se sentía frustrado.
La frustración de Pierre Gasly fue creciendo durante todo el Gran Premio de España y terminó por estallar en las últimas vueltas. El francés no sólo quedó relegado por una estrategia que no dio resultado, sino que además volvió a ser superado por Colapinto tanto en la clasificación como en la carrera disputada en el circuito de Madring.
Salvo en la segunda práctica libre, Colapinto se mantuvo por delante de Gasly durante el fin de semana. La diferencia quedó especialmente expuesta en la clasificación: el argentino le sacó tres décimas en la Q2 y avanzó hasta la última instancia, en la que consiguió el noveno tiempo. El francés, eliminado en el segundo corte, debió largar desde el 14° lugar.
Alpine eligió estrategias diferentes para sus pilotos. Gasly comenzó la competencia con neumáticos duros y apostó por prolongar su paso por la pista a la espera de un auto de seguridad que le permitiera realizar la parada sin perder demasiado tiempo. Sin embargo, el incidente que necesitaba nunca se produjo.
Mientras el francés esperaba una oportunidad que no llegaba, Colapinto tuvo una buena largada, ganó dos posiciones y se mantuvo dentro de los diez primeros. Además, administró sus neumáticos duros durante 42 vueltas y se acercó a su compañero en el tramo final.
La tensión apareció por radio cuando el ingeniero de Gasly le avisó: “Franco está detrás”. El argentino tenía mejor ritmo y necesitaba superarlo para intentar pelear con Liam Lawson o, al menos, tomar distancia de Oscar Piastri. Gasly discutió la indicación del equipo y terminó cortando el diálogo con una respuesta contundente: “Ni siquiera me hables”.
Finalmente, el francés ingresó a boxes en el penúltimo giro. Durante esa parada recibió una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad permitida en el pitlane. Terminó 12°, con una vuelta menos y fuera de la zona de puntos. Colapinto, en cambio, finalizó séptimo y sumó cuatro unidades para Alpine después de completar las 57 vueltas.
Gasly reconoció luego que el resultado estuvo condicionado desde el sábado. “Lo hemos dado absolutamente todo, pero, por desgracia, las circunstancias no jugaron a nuestro favor. Ayer no aprovechamos al máximo la clasificación, lo que nos dejó en una mala posición de salida y convirtió la lucha por los puntos en un desafío cuesta arriba”, explicó en el comunicado difundido por el equipo.
También defendió la decisión de buscar una alternativa estratégica. “Tuvimos que intentar algo diferente y asumimos ciertos riesgos. Fuimos rápidos durante toda la carrera y lo di todo en la pista, pero simplemente necesitábamos un coche de seguridad virtual o uno real para sacar ventaja al final”, señaló.
Como ninguna de esas situaciones se produjo, admitió: “Me siento algo frustrado”. El francés expresó satisfacción porque Alpine consiguió puntos importantes, aunque no mencionó ni felicitó a Colapinto, responsable de sumarlos.
El frío saludo entre ambos después de la carrera, registrado y publicado por Alpine, completó un fin de semana en el que la bronca de Gasly trascendió el resultado. La estrategia fallida, el episodio por radio y el rendimiento de Colapinto dejaron expuesta la tensión dentro del equipo.