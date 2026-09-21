Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru reveló el horóscopo chino semanal en Argentina, detallando qué signos tendrán ventajas y cuáles deberán ser cautelosos según el mapa astral.
- El análisis se basa en el Ki diario 5 de la Tierra Central, que favorece al Perro, Tigre y aliados para trámites y acuerdos, mientras ubica al Dragón en posición de choque.
- Estas predicciones orientan las decisiones cotidianas de los seguidores, recomendando prudencia y reflexión para evitar conflictos y aprovechar las oportunidades semanales.
La semana comienza con una vibración particular en el mapa astral oriental. La reconocida astróloga Ludovica Squirru invita con frecuencia a prestar atención a las sintonías sutiles que rigen la cotidianeidad, donde cada jornada trae consigo una frecuencia matemática y emocional única que influye en nuestras decisiones, vínculos y proyectos. Un nuevo período que inicia requiere de ser precavidos pero además de dejarse llevar por las disposiciones del horóscopo chino, que trae para algunos signos algunos beneficios asentado en la energía de hoy.
Entender este panorama permite transitar la rutina con mayor claridad. Según la astróloga, el clima general está marcado por el Ki diario, un concepto fundamental derivado del I Ching y la numerología oriental que asigna un número del 1 al 9 a cada día. En este caso la jornada vibrará en el número 5 lo que implica que nos encontramos ante la estrella de la Tierra Central: un momento de consolidación, empatía y gran transformación que nos llama a buscar el equilibrio y ejercer el liderazgo sin caer en impulsos apresurados.
Los bendecidos por la sintonía
En este inicio de jornada, el flujo energético beneficia de manera directa a un grupo selecto de la rueda zodiacal. La astrología china contempla la existencia de las Tríadas de Armonía y las Combinaciones Secretas, relaciones de afinidad que generan un canal de comunicación limpio y oportunidades al alcance de la mano.
Para quienes están en sintonía con la energía del día —como ocurre cuando rige el Perro y se activan sus aliados Tigre, Caballo y Conejo—, las horas venideras se presentan con viento a favor. Es un momento propicio para concretar trámites pendientes, avanzar en negociaciones de trabajo, comunicarse con fluidez y tomar decisiones importantes que requieran firmeza. A este grupo afortunado se suman también afinidades como la Serpiente, el Mono, el Gallo y el propio Perro, quienes sentirán una facilidad natural para que sus planes fluyan sin contratiempos.
Tensión en la rueda zodiacal
Por otro lado, la dinámica astral también señala a los signos que se encuentran en la posición de "Choque" u oposición directa a 180 grados. Esta condición no implica un pronóstico negativo, sino una exigencia de mayor cautela frente a imprevistos o roces en el entorno.
Para el caso del Dragón que transitará las jornadas dominadas por la energía del Perro, la indicación principal es la reflexión antes de la acción. Para las personas nacidas bajo el signo señalado en Choque, las energías del día están en directa tensión con su propia esencia, lo que exige posponer decisiones drásticas, evitar discusiones innecesarias y ejercitar la paciencia frente a los imprevistos.
Al cruzar el elemento y el animal de la jornada, el horóscopo chino entrega herramientas concretas para el bienestar. Es un momento idóneo para revisar compromisos o acudir a consultas médicas, manteniendo la flexibilidad como bandera para cerrar la jornada en plena armonía.