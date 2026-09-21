Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Entender este panorama permite transitar la rutina con mayor claridad. Según la astróloga, el clima general está marcado por el Ki diario, un concepto fundamental derivado del I Ching y la numerología oriental que asigna un número del 1 al 9 a cada día. En este caso la jornada vibrará en el número 5 lo que implica que nos encontramos ante la estrella de la Tierra Central: un momento de consolidación, empatía y gran transformación que nos llama a buscar el equilibrio y ejercer el liderazgo sin caer en impulsos apresurados.