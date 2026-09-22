LG PlayLa mañana empieza aquí

Mirá en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite de lunes a viernes en Tucumán el informativo matutino "La mañana empieza aquí" por LG Play, con el fin de mantener actualizada a su audiencia regional.
  • Conducido por Di Vico, Soto y Papaterra, el magazine se emite en vivo de 7 a 9 por televisión por cable (CCC y Flow) y YouTube, consolidando su presencia multiplataforma.
  • Esta apuesta refuerza la estrategia digital del diario y su vínculo con los seguidores, consolidándose como el principal referente informativo de las mañanas tucumanas.
Resumen generado con IA

“La mañana empieza acá” es el magazine informativo de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra pondera un periodismo claro, con una mirada propia y con un vínculo cercano con la audiencia.

Además de los móviles de Rosarito Ávila, desde diferentes puntos de la provincia, durante el Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano contarán desde Estados Unidos todo lo que sucede con la Selección Argentina a lo largo del evento deportivo más convocante del planeta. 

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener a su audiencia en todas sus plataformas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: Tenemos a Salah y a 26 Messis

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Lo más popular
Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins
1

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas
3

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
4

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú
5

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
3

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
4

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
5

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Más Noticias
Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del Mono Ale

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale

Comentarios