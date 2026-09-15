LG PlayConexión Play

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite 'Conexión Play' de lunes a viernes en Tucumán, un informativo conducido por Baigorrí, Servetto y Monti para ofrecer noticias y análisis en vivo.
  • El magazine se emite de 9 a 12 por CCC, Flow y plataformas web. El ciclo integra la grilla multiplataforma del medio, buscando un periodismo dinámico e interactivo.
  • Esta apuesta consolida la presencia de LA GACETA en el ecosistema audiovisual del norte argentino, buscando fidelizar nuevas audiencias digitales con contenidos propios.
Resumen generado con IA

“Conexión Play” es uno de los informativos de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y en las plataformas de LA GACETA.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Guillermo Monti, el ciclo le da continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán
2

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
3

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

El Milagro moviliza Salta: Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible
4

El Milagro moviliza Salta: "Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible"

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres
5

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
2

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
3

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
4

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Dante Sica, economista: “El NOA será uno de los grandes receptores de inversiones”
5

Dante Sica, economista: “El NOA será uno de los grandes receptores de inversiones”

Más Noticias
El Milagro moviliza Salta: Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible

El Milagro moviliza Salta: "Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible"

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Este fin de semana se presenta la tradicional exposición de orquídeas en Yerba Buena

Este fin de semana se presenta la tradicional exposición de orquídeas en Yerba Buena

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Comentarios