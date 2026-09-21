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Una autopartista que abastecía a Chevrolet cerrará su planta y despedirá a 70 trabajadores

Adient dejará de fabricar en Santa Fe las butacas para la Chevrolet Tracker y comenzará a importar esos componentes desde Brasil

Cierra una autopartista que abastecía a Chevrolet y despide a 70 trabajadores
Cierra una autopartista que abastecía a Chevrolet y despide a 70 trabajadores
21 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • La autopartista Adient cerrará su planta en Pueblo Esther, Santa Fe, despidiendo a 70 empleados para trasladar a Brasil la producción de butacas de la Chevrolet Tracker.
  • La fábrica, que llegó a tener 230 operarios, redujo personal desde 2019. La firma mantendrá el suministro a General Motors, pero sustituirá fabricación local por importaciones.
  • El cierre refleja el impacto del reemplazo de piezas locales por importadas en el sector automotor, destruyendo empleo fabril pese a la continuidad de las terminales en el país.
Resumen generado con IA

La empresa autopartista Adient Automotive Argentina SRL cerrará su planta de Pueblo Esther, Santa Fe, y despedirá a los 70 trabajadores que actualmente se desempeñan en el establecimiento. La compañía dejará de producir en el país las butacas destinadas a la Chevrolet Tracker, que General Motors ensambla en su planta de Alvear, y comenzará a abastecer a la automotriz con componentes fabricados en Brasil.

La decisión había sido anticipada por la empresa en mayo y fue comunicada formalmente a los empleados durante septiembre. La planta ubicada sobre la ruta provincial 16, a unos 25 kilómetros de Rosario, atraviesa sus últimos días de actividad industrial. Según las últimas informaciones, la próxima semana será la última con producción en el establecimiento.

Adient cierra su planta en Santa Fe y reemplazará producción local por importaciones

Adient mantendrá su relación comercial con General Motors, pero modificará el esquema de abastecimiento. Las butacas que hasta ahora se fabricaban en Pueblo Esther serán producidas en Brasil e ingresarán a la Argentina para ser utilizadas en la fabricación de la Chevrolet Tracker.

General Motors confirmó que fue informada de la decisión de su proveedora de abastecer sus productos desde Brasil y señaló que el cambio no compromete las operaciones de su planta ubicada en Alvear.

La cercanía entre ambas instalaciones marca una de las particularidades del caso: la planta de Adient se encuentra a pocos kilómetros del complejo industrial donde General Motors ensambla la Tracker. A pesar de esa proximidad, la empresa decidió modificar su esquema productivo y recurrir a componentes fabricados en Brasil.

Una planta que llegó a tener 230 trabajadores

El cierre representa el final de un proceso de reducción de personal que, según representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), comenzó en 2019.

En su etapa de mayor actividad, la planta de Pueblo Esther llegó a contar con unos 230 trabajadores. Con el correr de los años, la cantidad de empleados se redujo hasta los 70 que serán desvinculados con el cierre definitivo. La fábrica también había producido componentes para el modelo HR-V de Honda, fabricado en Campana, provincia de Buenos Aires.

El caso había sido informado previamente por medios nacionales. En mayo, cuando se conoció el cierre previsto para octubre, Infobae consignó que la decisión se producía después de varios años de ajustes de personal y en un contexto de caída de la actividad autopartista.

Por qué Adient decidió cerrar la fábrica

La decisión de trasladar la producción a Brasil fue vinculada a una reestructuración del esquema de abastecimiento de la compañía. Según información difundida sobre el caso, la empresa considera más conveniente importar las butacas desde sus instalaciones brasileñas que mantener la fabricación local.

El cierre ocurre además en un momento de cambios dentro de la industria automotriz argentina. General Motors había anunciado en agosto el final de un período de suspensiones en su planta de Alvear y desde el 19 de agosto retomó una modalidad de producción continua durante las cuatro semanas del mes.

Para los trabajadores de Adient, sin embargo, la recuperación de la actividad de General Motors no evitará el cierre de la planta proveedora. La producción de las butacas continuará, pero ahora será realizada en Brasil.

El impacto en el empleo industrial

El cierre de Adient suma un nuevo caso de reducción de la producción local dentro de la cadena automotriz. La empresa dejará de fabricar en Santa Fe una pieza que seguirá siendo utilizada por General Motors en la producción de la Chevrolet Tracker.

El proceso también muestra cómo una modificación en la cadena de proveedores puede afectar directamente al empleo industrial aun cuando la automotriz principal mantenga su producción en el país. En este caso, 70 trabajadores perderán sus puestos de trabajo, mientras que Adient continuará vinculada comercialmente con General Motors mediante la importación de los componentes desde Brasil.

Adient surgió en 2016 tras separarse de Johnson Controls y es una multinacional especializada en sistemas de asientos para la industria automotriz. La compañía tiene presencia internacional y mantiene plantas productivas en distintos países, entre ellos Brasil.

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