Hospital Garrahan: trabajadores anuncian una “gran marea blanca” para reclamar por la emergencia pediátrica

La actividad fue impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y contó con la participación de trabajadores del hospital, organizaciones del sector sanitario, jubilados, referentes de la cultura y el músico Diego Frenkel. También asistieron diputados y senadores de la oposición, quienes, según los organizadores, manifestaron su compromiso de impulsar el tratamiento de la prórroga de la norma.