Hospital Garrahan: trabajadores anuncian una “gran marea blanca” para reclamar por la emergencia pediátrica

Resumen para apurados
- Personal del Hospital Garrahan anunció una 'marea blanca' al Congreso para el 21 de octubre, tras un abrazo simbólico en reclamo por la Ley de Emergencia Pediátrica.
- La norma vence el 21 de octubre y el gremio APyT denuncia su falta de aplicación efectiva, afectando salarios de áreas críticas y la provisión de insumos y medicamentos.
- El sector mantendrá reuniones con legisladores para debatir la prórroga de la ley, buscando garantizar la atención de niños y la continuidad del centro de referencia.
Trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan iniciaron una nueva campaña para reclamar la continuidad y aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, cuya vigencia vence el próximo 21 de octubre. En ese marco, realizaron un abrazo simbólico al edificio y anunciaron una convocatoria que denominaron “gran marea blanca” frente al Congreso.
La actividad fue impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y contó con la participación de trabajadores del hospital, organizaciones del sector sanitario, jubilados, referentes de la cultura y el músico Diego Frenkel. También asistieron diputados y senadores de la oposición, quienes, según los organizadores, manifestaron su compromiso de impulsar el tratamiento de la prórroga de la norma.
La protesta se realizó bajo la consigna “Todas las manos todas” y marcó el comienzo de una serie de actividades destinadas a reclamar que la emergencia pediátrica continúe vigente.
Qué reclaman los trabajadores del Hospital Garrahan
La secretaria general de APyT, Norma Lezana, sostuvo que la ley fue aprobada cuatro veces durante el año pasado y cuestionó que el Poder Ejecutivo no haya aplicado sus disposiciones.
Según explicó la dirigente, la norma establece mecanismos de actualización salarial, contempla la exención del impuesto a las Ganancias para el personal de áreas críticas y restablece el régimen de residencias. También incluye medidas vinculadas con la provisión de prótesis y medicamentos para pacientes que los necesiten.
Lezana afirmó que el vencimiento de la ley se producirá el 21 de octubre y reclamó al Congreso que vuelva a tratar la iniciativa para extender su vigencia. Al mismo tiempo, planteó que la Justicia debería exigir al Poder Ejecutivo que cumpla con la aplicación de la norma.
La advertencia por los salarios y las áreas críticas
Desde APyT también señalaron que la falta de actualización salarial afecta especialmente a los trabajadores del hospital que realizan guardias, horas extras o cumplen tareas en áreas críticas.
Lezana cuestionó además que estos profesionales queden alcanzados por el impuesto a las Ganancias y sostuvo que se trata de trabajadores que intervienen en la atención de niños y adolescentes derivados desde distintos puntos del país.
Desde el gremio consideran que la continuidad de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica es necesaria tanto para el Hospital Garrahan como para otros centros de referencia pediátrica.
Reuniones en el Congreso y una movilización para octubre
La organización sindical anticipó que durante la próxima semana mantendrá reuniones con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y con senadores que manifestaron interés en impulsar la prórroga de la ley.
Además, APyT prepara una movilización frente al Congreso de la Nación para el 21 de octubre, coincidiendo con la fecha prevista para el vencimiento de la emergencia pediátrica.
La convocatoria será presentada como una “gran marea blanca”, en continuidad con el abrazo simbólico realizado este viernes en el Hospital Garrahan.
Lezana sostuvo que los trabajadores continuarán defendiendo al hospital y remarcó que, desde la organización, buscan mantener el reclamo por la atención pediátrica en la agenda nacional.