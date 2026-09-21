“Nadie se imagina una Selección sin Messi”: qué dijeron los jugadores sobre la despedida del capitán

Resumen para apurados
- Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina el 6 de octubre ante Benín en el Monumental, hecho que conmueve al plantel convocado por Lionel Scaloni.
- Al llegar a la concentración para la serie de amistosos, figuras como Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister destacaron su legado tras dos décadas en el equipo nacional.
- La despedida marcará el fin de una era histórica y el inicio de una difícil transición táctica y generacional en el seleccionado nacional sin su máximo referente.
La llegada de los futbolistas convocados por Lionel Scaloni ya comenzó y, con ella, también empezó a instalarse una sensación inevitable dentro de la selección argentina: el 6 de octubre será una fecha especial. Ese día, Lionel Messi disputará contra Benín, en el Monumental, su último partido oficial con la camiseta argentina.
Los jugadores que fueron llegando a la concentración no esquivaron el tema. Algunos hablaron de la tristeza que genera pensar en una Selección sin Messi; otros destacaron el legado que dejará el capitán y varios coincidieron en que, antes que nada, hay que disfrutar los últimos días junto a él.
Uno de los primeros en arribar fue Valentín Barco, quien reconoció que el plantel atraviesa la previa con mucha emoción. “Nadie se imagina una selección sin él, es un vacío muy grande que va a dejar, imposible de llenar”, expresó.
El nuevo proceso no será sencillo
Nicolás Tagliafico es uno de los futbolistas que más tiempo compartió con Messi en el seleccionado, y dejó en claro lo que significa el cierre de esta etapa. "Pasaron 20 años con el mejor jugador, va a ser duro, pero hay que asimilarlo”, sostuvo. “Estoy en la última etapa, tratando de disfrutar al máximo posible”, admitió sobre su presente.
Lautaro Martínez, en tanto, también contó que la noticia no lo tomó por sorpresa al plantel. “Ya lo imaginábamos por lo que se hablaba y por lo que decía él. Es una triste noticia, pero disfrutamos siempre lo que "Leo" nos dio y el legado que nos dejó”, señaló el delantero.
Alexis Mac Allister anticipó que la despedida tendrá una carga emocional importante y remarcó la necesidad de reconocer todo lo que Messi consiguió con Argentina. “Será una jornada emotiva. Hay que agradecerle por todo lo que nos hizo ganar”, lanzó, y fue un poco más allá en lo que se viene. “Hay que empezar a entender que ya no tenemos al jugador que hacía la diferencia. Va a ser un proceso diferente con chicos que se sumarán”, explicó.
Una despedida a la altura
Facundo Medina también habló sobre el último partido de Messi con la Selección y destacó la importancia de acompañarlo en una jornada que será especial para el capitán y para todo el equipo. “Nos dio muchas alegrías, nos dio todo. Hay que despedirlo de la mejor manera y que lo disfruten tanto él como su familia. Es un ejemplo para todos”, expresó.
Para algunos futbolistas del plantel, la despedida de Messi tendrá además un significado especial porque forman parte de una generación que recién comienza su recorrido en la Selección.
Agustín Giay, uno de los nombres más nuevos que convocó Scaloni para esta etapa, reconoció que la situación genera tristeza, aunque también anticipó que buscará disfrutar al máximo la experiencia. “Es algo triste, pero obviamente que vamos a disfrutar mucho”, dijo el defensor de Palmeiras. “Si se da la oportunidad, le voy a pedir la última foto”, contó.
Qué amistosos jugará Argentina en esta ventana FIFA
La Selección tendrá tres compromisos, todos en nuestro país. El recorrido comenzará en Córdoba y luego se trasladará a Buenos Aires.
- 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes.
- 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental.
- 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental.