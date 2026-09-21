“Nadie se imagina una Selección sin Messi”: qué dijeron los jugadores sobre la despedida del capitán

Alexis Mac Allister anticipó que la despedida tendrá una carga emocional importante y remarcó la necesidad de reconocer todo lo que Messi consiguió con Argentina. “Será una jornada emotiva. Hay que agradecerle por todo lo que nos hizo ganar”, lanzó, y fue un poco más allá en lo que se viene. “Hay que empezar a entender que ya no tenemos al jugador que hacía la diferencia. Va a ser un proceso diferente con chicos que se sumarán”, explicó.