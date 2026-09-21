Julio Falcioni, autocrítico tras la caída ante Aldosivi: "Nunca tuvimos precisión y fue un partido demasiado enredado"
Tras la derrota en Mar del Plata, el entrenador del "Decano" analizó el rendimiento del equipo, remarcó las dificultades para lastimar por los costados y descartó poner como excusa el desgaste físico o las bajas.
Resumen para apurados
- Julio Falcioni fue autocrítico tras la derrota de Atlético Tucumán ante Aldosivi en Mar del Plata, al admitir que les faltó precisión en un partido enredado y muy luchado.
- El encuentro estuvo marcado por la lluvia y la falta de claridad ofensiva. El DT descartó excusas por el cansancio o las bajas, admitiendo que el plan por las bandas se diluyó.
- La caída deja al Decano fuera de los puestos de clasificación, obligando al cuerpo técnico a recuperar efectividad y profundidad con un plantel corto para las próximas fechas.
Tras la derrota de Atlético Tucumán ante Aldosivi en Mar del Plata, Julio César Falcioni habló en conferencia de prensa. Describió un partido trabado, con lluvia y poca claridad en ataque, y admitió que su equipo nunca encontró comodidad.
El entrenador empezó por cómo se jugó: "Hicimos un partido muy luchado. Hubo mucho lanzamiento largo de un lado y del otro. La lluvia, que hacía más rápida la pelota cuando picaba, y tanta división de juego, no nos favorecieron para nada".
La falta de precisión en los costados
Consultado por la escasez de situaciones de gol, Falcioni explicó el plan inicial y por qué se les fue apagando. "La intención desde el comienzo era tratar de liberar los costados con Di Plácido y con Galván. Después del comienzo lo logramos hacer, pero nos fuimos diluyendo con el correr del partido. Nos apuramos demasiado y no fuimos precisos nunca. Fue un partido demasiado enredado", dijo.
Sobre la definición, agregó: "Logramos manejar varias veces por afuera, pero no fuimos efectivos. Recién al final tuvimos alguna opción de gol; no llegamos nunca al corazón del área cuando lanzábamos desde los costados".
Falcioni descartó que el cansancio de los últimos partidos o las ausencias hayan influido en el resultado.
"No le podemos echar la culpa a las ausencias ni a los partidos", afirmó. Y agregó: "Tenemos un plantel corto, pero un plantel en el que trabajan todos por igual".
Un partido parejo que se definió por detalles
Consultado sobre si la propuesta del rival les impidió desplegar su juego, el DT analizó el desarrollo del encuentro. "Yo creo que ninguno de los dos nos permitimos. Si nos ponemos a ver la secuencia del partido, creo que en el primer tiempo fue muy enredado, ninguno de los dos tuvimos opciones claras de gol y en el segundo, salvo la primera tapada de Ingolotti en un mano a mano muy bueno, no hubo mucho más ni de un lado ni del otro. En el segundo tiempo intentamos tener con los cambios un poquito más de agresividad, de profundidad, pero tampoco lo conseguimos".
Sobre el planteo de Aldosivi, expresó: "La posición de Aldosivi la habíamos visto en varios partidos y sabíamos que era un equipo guerrero que luchaba cada secuencia de juego y sabíamos que teníamos que tener el cuidado necesario y también tratar de agredirlo y ganarlo. Me parecía que el partido estaba para jugarlo por afuera; en el medio había gente y tratamos de hacerlo así".
Finalmente, a la hora de realizar un balance sobre el resultado, concluyó: "Creo que fue un partido que por el trámite podría haber sido 0 a 0, porque ninguno de los dos había hecho demasiadas cosas, pero bueno, el que convertía el gol sacaba una ventaja que era importante. Lo consiguió el rival y ganó el partido".