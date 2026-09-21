Julio Falcioni, autocrítico tras la caída ante Aldosivi: "Nunca tuvimos precisión y fue un partido demasiado enredado"

Un partido parejo que se definió por detalles

Consultado sobre si la propuesta del rival les impidió desplegar su juego, el DT analizó el desarrollo del encuentro. "Yo creo que ninguno de los dos nos permitimos. Si nos ponemos a ver la secuencia del partido, creo que en el primer tiempo fue muy enredado, ninguno de los dos tuvimos opciones claras de gol y en el segundo, salvo la primera tapada de Ingolotti en un mano a mano muy bueno, no hubo mucho más ni de un lado ni del otro. En el segundo tiempo intentamos tener con los cambios un poquito más de agresividad, de profundidad, pero tampoco lo conseguimos".