Aldosivi acertó una de las pocas que tuvo y venció 1-0 a un desconocido Atlético Tucumán

Lo que tenés que saber

Tras el gran triunfo por penales en la Copa Argentina, Atlético Tucumán vuelve a poner el foco en el Clausura. El "Decano" intentará aprovecharse de Aldosivi, el último de la zona, y escalar en una tabla que por ahora lo tiene en el octavo puesto, ingresando a playoffs solo por diferencia de gol. Las bajas de Franco Nicola (suspendido) y Clever Ferreira (convocado a su selección) obligan a Julio César Falcioni a meter mano en el once titular.