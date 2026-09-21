Aldosivi acertó una de las pocas que tuvo y venció 1-0 a un desconocido Atlético Tucumán
El "Decano" tuvo más la pelota en el primer tiempo, pero le faltó precisión para generar peligro. Aldosivi salió mejor en el complemento y se puso en ventaja a través de Tomás Fernández; los de Falcioni fueron al ataque pero no tuvieron demasiadas ideas y se vuelven de Mar del Plata con las manos vacías.
Final del partido
Atlético Tucumán jugó un mal partido y cayó 1-0 ante un Aldosivi que corrió, estuvo ordenado y aprovechó la que tuvo. El equipo de Falcioni continúa octavo, aunque perdió una gran chance para seguir subiendo en la tabla, mietras que Aldosivi toma algo de aire con la victoria y mantiene la esperanza de salvar la categoría.
47' ST: amonestado Perruzzi en Aldosivi
45' ST: se jugarán seis minutos más
44' ST
Alexis Canelo quedó frente al arco pero demoró para definir y Joaquín Pombo llegó a tiempo para negarle el empate.
40' ST: era gol de Aldosivi, pero el VAR lo anuló
Atlético había perdido el envión y Aldosivi aprovechaba para liquidar la historia, pero desde la cabina del VAR observaron posición adelantada y el "Decano" sigue con vida.
29' ST: cambios en Atlético
Ingresan Juan Infante y Rodrigo Granillo, se retiran Ignacio Galván y Julián Fernández.
28' ST: cambios en Aldosivi
Ingresan Francesco Perruzzi y Felipe Anso, se retiran Tomás Fernández y Lucas Castro.
23' ST
Atlético mejoró con los cambios y comienza a arrinconar a Aldosivi.
14' ST: cambios en Atlético
Ingresan Ramiro Ruiz Rodríguez y Alexis Canelo, se retiran Nicolás Laméndola y Renzo Tesuri.
11' ST: gol de Aldosivi
Tomás Fernández tuvo revancha rápidamente y puso el primero tras una buena jugada colectiva.
Aldosivi 1 - Atlético Tucumán 0
9' ST: Ingolotti salva a Atlético
Tras un gran pase de Nicolás Gaitán, Tomás Fernández quedó mano a mano con el arquero "decano" y este se lució con una gran atajada.
Aldosivi 0 - Atlético Tucumán 0
1' ST
Llegada peligrosa de Aldosivi: Agustín Palavecino cabeceó en el área chica y la pelota pasó al lado del palo.
Comenzó el segundo tiempo
Aldosivi y Atlético empatan 0 a 0 en el José María Minella
Cambio en Aldosivi
Ingresa Agustín Palavecino, se retira Nicolás Cordero.
Final del primer tiempo
En un partido deslucido, el "Decano" iguala sin goles en su visita al "Tiburón". Los dirigidos por Julio César Falcioni controlaron más la pelota, pero estuvieron imprecisos en el tercio final. Prácticamente no hubo jugadas de peligro para ninguno de los dos.
Aldosivi 0 - Atlético Tucumán 0
45' PT: cambio en Aldosivi
Ingresa Santiago Moya, se retira Elías López.
42' PT
El "Tiburón" se desinfló y el "Decano" merodea el área. Lautaro Godoy otra vez es la manija del equipo.
Aldosivi 0 - Atlético Tucumán 0
32' PT
El partido es flojo. Atlético realiza la mayoría de sus ataques por la banda izquierda, pero hasta ahora, Nicolás Laméndola está impreciso y los defensores le ganan la batalla.
Aldosivi 0 - Atlético Tucumán 0
25' PT: cambio en Aldosivi
Ingresa Leonardo Sigali, se retira Néstor Breitenbruch.
Aldosivi 0 - Atlético Tucumán 0
15' PT
El partido es algo desordenado. Atlético intenta pero por ahora no logra generar peligro.
Comenzó el partido
Así forma Atlético Tucumán
Así forma Aldosivi
Así saldremos a la cancha en la fecha 10 ante @ATOficial— Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) September 21, 2026
Vamos Tiburón pic.twitter.com/ET8aGCUomL
Lo que tenés que saber
Tras el gran triunfo por penales en la Copa Argentina, Atlético Tucumán vuelve a poner el foco en el Clausura. El "Decano" intentará aprovecharse de Aldosivi, el último de la zona, y escalar en una tabla que por ahora lo tiene en el octavo puesto, ingresando a playoffs solo por diferencia de gol. Las bajas de Franco Nicola (suspendido) y Clever Ferreira (convocado a su selección) obligan a Julio César Falcioni a meter mano en el once titular.