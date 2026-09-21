EN VIVO: Atlético Tucumán iguala frente a Aldosivi entre la lluvia y el frío en Mar del Plata

1' ST
Llegada peligrosa de Aldosivi: Agustín Palavecino cabeceó en el área chica y la pelota pasó al lado del palo.
Comenzó el segundo tiempo
Aldosivi y Atlético empatan 0 a 0 en el José María Minella
Cambio en Aldosivi
Ingresa Agustín Palavecino, se retira Nicolás Cordero.
Final del primer tiempo
En un partido deslucido, el "Decano" iguala sin goles en su visita al "Tiburón". Los dirigidos por Julio César Falcioni controlaron más la pelota, pero estuvieron imprecisos en el tercio final. Prácticamente no hubo jugadas de peligro para ninguno de los dos.
Aldosivi 0 - Atlético Tucumán 0
45' PT: cambio en Aldosivi
Ingresa Santiago Moya, se retira Elías López.
42' PT
El "Tiburón" se desinfló y el "Decano" merodea el área. Lautaro Godoy otra vez es la manija del equipo.
Aldosivi 0 - Atlético Tucumán 0
32' PT
El partido es flojo. Atlético realiza la mayoría de sus ataques por la banda izquierda, pero hasta ahora, Nicolás Laméndola está impreciso y los defensores le ganan la batalla.
Aldosivi 0 - Atlético Tucumán 0
25' PT: cambio en Aldosivi
Ingresa Leonardo Sigali, se retira Néstor Breitenbruch.
Aldosivi 0 - Atlético Tucumán 0
15' PT
El partido es algo desordenado. Atlético intenta pero por ahora no logra generar peligro.
Comenzó el partido
Así forma Atlético Tucumán
Viento feroz, llovizna y alerta naranja: el clima adverso que condiciona la previa de Atlético Tucumán ante Aldosivi
El temporal obligó a suspender las clases y actividades en la ciudad balnearia. En el José María Minella, la lluvia y las fuertes ráfagas dejaron un campo de juego rápido y un escenario difícil para el partido.Ver más
Así forma Aldosivi
Así saldremos a la cancha en la fecha 10 ante @ATOficial— Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) September 21, 2026
Vamos Tiburón pic.twitter.com/ET8aGCUomL
Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo
El "Decano" buscará sumar tres puntos que le permitan continuar en zona de clasificación.Ver más
Lo que tenés que saber
Tras el gran triunfo por penales en la Copa Argentina, Atlético Tucumán vuelve a poner el foco en el Clausura. El "Decano" intentará aprovecharse de Aldosivi, el último de la zona, y escalar en una tabla que por ahora lo tiene en el octavo puesto, ingresando a playoffs solo por diferencia de gol. Las bajas de Franco Nicola (suspendido) y Clever Ferreira (convocado a su selección) obligan a Julio César Falcioni a meter mano en el once titular.