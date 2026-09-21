Alexis Mac Allister respaldó la continuidad de Scaloni: “Ojalá que siga con nosotros”

Resumen para apurados
- En la previa de los amistosos de la Selección, Alexis Mac Allister respaldó la continuidad del DT Lionel Scaloni para sostener la solidez del grupo ante la salida de Messi.
- El volante remarcó el afecto del plantel hacia el DT y abordó el retiro de Messi, un cambio que obligará a fortalecer el funcionamiento colectivo del equipo nacional.
- La Selección afrontará una renovación generacional sin su capitán histórico, donde la permanencia de Scaloni resultará clave para consolidar a los jóvenes en la nueva etapa.
En la antesala de los amistosos de la Selección frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, Alexis Mac Allister dejó un mensaje contundente sobre el futuro de Lionel Scaloni. El mediocampista expresó su deseo de que el entrenador continúe al frente del seleccionado y remarcó el vínculo que construyó con el plantel.
“Para mí, Scaloni es una persona muy importante. Lo valoro mucho, ojalá que siga con nosotros, este grupo lo quiere muchísimo y está orgulloso de él”, expresó Mac Allister.
Las palabras del jugador de Liverpool reflejaron el respaldo interno hacia el entrenador en un momento en el que la Selección se prepara para atravesar una nueva etapa. Además de los próximos compromisos, el equipo deberá afrontar el cambio que significará la despedida de Lionel Messi.
“No va a haber otro igual”
Mac Allister reconoció que el retiro del capitán modificará inevitablemente la dinámica del seleccionado. “Agradecimiento. No va a haber otro igual, disfrutamos mucho a su lado, nos hizo ganar todo, será una jornada emotiva”, señaló.
El mediocampista consideró que el principal desafío será fortalecer el funcionamiento colectivo. “Será un proceso diferente con muchos chicos, hay que entender que no tenemos más al mejor jugador del mundo y el que hacía la diferencia. Hay que hacerse fuerte como equipo”, explicó.
También contó que conoció la decisión de Messi mediante las redes sociales y destacó especialmente su experiencia como compañero. “Lo vamos a extrañar mucho. Lo queremos y le deseamos lo mejor en su vida”, afirmó.
Su futuro en Liverpool
Mac Allister también se refirió a su situación contractual. El argentino todavía tiene dos años de vínculo y aseguró que disfruta de su presente en Inglaterra.
“En la conferencia de prensa me ganó la emoción y hablé, pero ellos toman las decisiones”, explicó. Luego agregó que espera permanecer durante más tiempo, aunque dejó su futuro en manos del club.
Por último, habló de Enzo Fernández y Julián Álvarez. Sobre el primero aseguró que lo ve “feliz”, mientras que al delantero le deseó que pueda recomponerse después de un período que no habría resultado como esperaba.