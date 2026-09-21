Alexis Mac Allister respaldó la continuidad de Scaloni: “Ojalá que siga con nosotros”

En la antesala de los amistosos de la Selección frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, Alexis Mac Allister dejó un mensaje contundente sobre el futuro de Lionel Scaloni. El mediocampista expresó su deseo de que el entrenador continúe al frente del seleccionado y remarcó el vínculo que construyó con el plantel.