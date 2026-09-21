DeportesFútbol

Alexis Mac Allister respaldó la continuidad de Scaloni: “Ojalá que siga con nosotros”

El mediocampista destacó la importancia del entrenador para la Selección y aseguró que cuenta con el respaldo del plantel. Además, habló de la despedida de Lionel Messi y de su futuro en Liverpool.

Lionel Scaloni junto con Alexis Mac Allister.
Lionel Scaloni junto con Alexis Mac Allister.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En la previa de los amistosos de la Selección, Alexis Mac Allister respaldó la continuidad del DT Lionel Scaloni para sostener la solidez del grupo ante la salida de Messi.
  • El volante remarcó el afecto del plantel hacia el DT y abordó el retiro de Messi, un cambio que obligará a fortalecer el funcionamiento colectivo del equipo nacional.
  • La Selección afrontará una renovación generacional sin su capitán histórico, donde la permanencia de Scaloni resultará clave para consolidar a los jóvenes en la nueva etapa.
Resumen generado con IA

En la antesala de los amistosos de la Selección frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, Alexis Mac Allister dejó un mensaje contundente sobre el futuro de Lionel Scaloni. El mediocampista expresó su deseo de que el entrenador continúe al frente del seleccionado y remarcó el vínculo que construyó con el plantel.

“Para mí, Scaloni es una persona muy importante. Lo valoro mucho, ojalá que siga con nosotros, este grupo lo quiere muchísimo y está orgulloso de él”, expresó Mac Allister.

Las palabras del jugador de Liverpool reflejaron el respaldo interno hacia el entrenador en un momento en el que la Selección se prepara para atravesar una nueva etapa. Además de los próximos compromisos, el equipo deberá afrontar el cambio que significará la despedida de Lionel Messi.

“No va a haber otro igual”

Mac Allister reconoció que el retiro del capitán modificará inevitablemente la dinámica del seleccionado. “Agradecimiento. No va a haber otro igual, disfrutamos mucho a su lado, nos hizo ganar todo, será una jornada emotiva”, señaló.

El mediocampista consideró que el principal desafío será fortalecer el funcionamiento colectivo. “Será un proceso diferente con muchos chicos, hay que entender que no tenemos más al mejor jugador del mundo y el que hacía la diferencia. Hay que hacerse fuerte como equipo”, explicó.

También contó que conoció la decisión de Messi mediante las redes sociales y destacó especialmente su experiencia como compañero. “Lo vamos a extrañar mucho. Lo queremos y le deseamos lo mejor en su vida”, afirmó.

Su futuro en Liverpool

Mac Allister también se refirió a su situación contractual. El argentino todavía tiene dos años de vínculo y aseguró que disfruta de su presente en Inglaterra.

“En la conferencia de prensa me ganó la emoción y hablé, pero ellos toman las decisiones”, explicó. Luego agregó que espera permanecer durante más tiempo, aunque dejó su futuro en manos del club.

Por último, habló de Enzo Fernández y Julián Álvarez. Sobre el primero aseguró que lo ve “feliz”, mientras que al delantero le deseó que pueda recomponerse después de un período que no habría resultado como esperaba.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolBurkina FasoLionel ScaloniArgentinaAlexis Mac AllisterLiverpool Football Club
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lionel Scaloni sorprendió con nueve convocados para los amistosos de la selección argentina

Lionel Scaloni sorprendió con nueve convocados para los amistosos de la selección argentina

Scaloni confirmó la lista de Argentina con Messi y una gran sorpresa: quiénes fueron convocados

Scaloni confirmó la lista de Argentina con Messi y una gran sorpresa: quiénes fueron convocados

Video: la reacción de Ciro Messi al abrazar a su papá que hizo reír a Lionel Messi y se volvió viral

Video: la reacción de Ciro Messi al abrazar a su papá que hizo reír a Lionel Messi y se volvió viral

Lionel Messi integra la convocatoria de la Selección y tendrá su partido despedida en el Monumental

Lionel Messi integra la convocatoria de la Selección y tendrá su partido despedida en el Monumental

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
2

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
3

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
4

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”
5

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
2

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
3

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
4

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos
5

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Más Noticias
Un presente que preocupa a San Martín: los hinchas cuestionan al plantel, al DT y a la dirigencia

Un presente que preocupa a San Martín: los hinchas cuestionan al plantel, al DT y a la dirigencia

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Messi se despide de la selección argentina: precios, fechas y cómo comprar las entradas

Messi se despide de la selección argentina: precios, fechas y cómo comprar las entradas

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Comentarios