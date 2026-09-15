DeportesFútbol

Mac Allister volvió a convertir y Liverpool eliminó a Tottenham de la Copa de la Liga

El mediocampista argentino abrió el camino para el triunfo 3-1 de los “Reds” y convirtió su segundo gol en una semana. El equipo de Andoni Iraola avanzó a la siguiente ronda.

Alexis Mac Allister, de Liverpool.
Alexis Mac Allister, de Liverpool.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Liverpool venció 3-1 a Tottenham como local con un gol de Alexis Mac Allister y avanzó a la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa hoy.
  • El volante abrió el marcador con un potente remate y sumó su segundo tanto en una semana, tras haber convertido ante Atlético de Madrid por Champions League.
  • El triunfo clasifica a los Reds a la próxima fase y afianza el nivel de Mac Allister, en medio de la expectativa pública por la renovación de su contrato con el club.
Resumen generado con IA

Liverpool derrotó 3-1 a Tottenham como local y consiguió la clasificación a la tercera ronda de la Copa de la Liga. Una de las grandes figuras de la jornada fue Alexis Mac Allister, que volvió a convertir y atraviesa un buen momento desde lo futbolístico.

El mediocampista argentino fue titular y necesitó apenas 21 minutos para dejar su marca. Mac Allister recibió y sacó un potente remate que se clavó en un ángulo para establecer el 1-0.

El gol llegó además en un momento particular para el campeón del mundo. Fue su segundo tanto en apenas una semana, luego de haber convertido frente a Atlético de Madrid por la Champions League. Al mismo tiempo, en los últimos días había reconocido públicamente su decepción por no haber recibido todavía una propuesta para renovar su contrato con Liverpool.

Ya en el segundo tiempo, Cody Gakpo amplió la diferencia a los nueve minutos y parecía encaminar definitivamente la clasificación del conjunto local.

Tottenham, que contó con Marcos Senesi entre los titulares, reaccionó y consiguió descontar a los 24 minutos mediante Conor Gallagher. Sin embargo, no logró completar la remontada.

Liverpool resistió los intentos de la visita y terminó liquidando la historia durante el tiempo de descuento. Dominik Szoboszlai, que había comenzado el encuentro entre los suplentes, convirtió el 3-1 definitivo y aseguró el boleto de los “Reds” a la próxima instancia de la Copa de la Liga.

Temas Copa del ReyTottenham HotspurArgentinaLiga de Campeones de la UEFAAlexis Mac AllisterLiverpool Football Club
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán
1

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
2

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

La Libertad Avanza acelera su armado rumbo a 2027: “Tucumán está en una situación crítica”
3

La Libertad Avanza acelera su armado rumbo a 2027: “Tucumán está en una situación crítica”

El Milagro moviliza Salta: Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible
4

El Milagro moviliza Salta: "Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible"

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres
5

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
2

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
3

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
5

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Más Noticias
Atlético Tucumán va por las semifinales: la ilusión que crece antes de enfrentar a Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán va por las semifinales: la ilusión que crece antes de enfrentar a Independiente Rivadavia

Fin de la sociedad: por qué Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador

Fin de la sociedad: por qué Matías Biscay no acompañará a Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador

El duro camino que tiene por delante San Martín: qué necesita para llegar al Reducido de la Primera Nacional

El duro camino que tiene por delante San Martín: qué necesita para llegar al Reducido de la Primera Nacional

Me salvaron la vida: el mensaje de Emanuel Mammana tras la grave lesión que sufrió en Rosario

"Me salvaron la vida": el mensaje de Emanuel Mammana tras la grave lesión que sufrió en Rosario

Pierre Gasly explotó contra Alpine durante el GP de España: “Ni siquiera me hables”

Pierre Gasly explotó contra Alpine durante el GP de España: “Ni siquiera me hables”

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la certeza para cambiar su vida en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la certeza para cambiar su vida en septiembre, según Ludovica Squirru

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Comentarios