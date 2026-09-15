Mac Allister volvió a convertir y Liverpool eliminó a Tottenham de la Copa de la Liga

Resumen para apurados
- Liverpool venció 3-1 a Tottenham como local con un gol de Alexis Mac Allister y avanzó a la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa hoy.
- El volante abrió el marcador con un potente remate y sumó su segundo tanto en una semana, tras haber convertido ante Atlético de Madrid por Champions League.
- El triunfo clasifica a los Reds a la próxima fase y afianza el nivel de Mac Allister, en medio de la expectativa pública por la renovación de su contrato con el club.
Liverpool derrotó 3-1 a Tottenham como local y consiguió la clasificación a la tercera ronda de la Copa de la Liga. Una de las grandes figuras de la jornada fue Alexis Mac Allister, que volvió a convertir y atraviesa un buen momento desde lo futbolístico.
El mediocampista argentino fue titular y necesitó apenas 21 minutos para dejar su marca. Mac Allister recibió y sacó un potente remate que se clavó en un ángulo para establecer el 1-0.
El gol llegó además en un momento particular para el campeón del mundo. Fue su segundo tanto en apenas una semana, luego de haber convertido frente a Atlético de Madrid por la Champions League. Al mismo tiempo, en los últimos días había reconocido públicamente su decepción por no haber recibido todavía una propuesta para renovar su contrato con Liverpool.
Ya en el segundo tiempo, Cody Gakpo amplió la diferencia a los nueve minutos y parecía encaminar definitivamente la clasificación del conjunto local.
Tottenham, que contó con Marcos Senesi entre los titulares, reaccionó y consiguió descontar a los 24 minutos mediante Conor Gallagher. Sin embargo, no logró completar la remontada.
Liverpool resistió los intentos de la visita y terminó liquidando la historia durante el tiempo de descuento. Dominik Szoboszlai, que había comenzado el encuentro entre los suplentes, convirtió el 3-1 definitivo y aseguró el boleto de los “Reds” a la próxima instancia de la Copa de la Liga.