Narcomenudeo: la niña que mostró la otra cara de la caída del “Rey del Paco”

Las autoridades intentaron en vano que algún familiar de Bolivia viniera a buscar a la pequeña. Los detenidos sabían que la presencia de la niña podría aliviar su situación procesal. Pasaron unos días y la pequeña fue llevada a la Sala Cuna. Por cuestiones legales nunca se supo qué fue de su destino. Lo que sí permanece en la memoria de los uniformados es la imagen de la niña correteando en el patio de la dependencia policial y disfrutando de los caramelos que le regalaban.