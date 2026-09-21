Narcomenudeo: el llamado “Rey del Paco” cumplirá una década sin ser enjuiciado

Un claro mensaje

Durante la presidencia de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación, hubo un fuerte cambio en la política de seguridad. Las autoridades nacionales consideraron que el narcotráfico era una seria amenaza para el NOA. En julio de 2016, coincidiendo con el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, la funcionaria creó en Tucumán la Agencia Regional de la Policía Federal y decidió darle total autonomía a la División Antidrogas. Cuando estos cambios no eran más que una idea, ya había dado precisas instrucciones para luchar contra las organizaciones que comercializaban drogas. Una de ellas era la de “El Gordo Rogelio” que, por la lucha de esas mujeres que habían sufrido amenazas, había alcanzado trascendencia nacional.