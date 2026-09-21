ChangoMâs abrió pasantías para universitarios: son híbridas y duran seis meses

Resumen para apurados
- GDN Argentina abrió en Buenos Aires pasantías híbridas de seis meses para universitarios con el 25% de la carrera aprobada, con el fin de sumarlos a proyectos reales.
- La postulación se realiza en el portal de la firma. El programa combina presencialidad con trabajo remoto y ofrece cobertura médica prepaga junto a beneficios corporativos.
- La iniciativa facilita el primer empleo juvenil en el sector supermercadista y permite extender el contrato hasta 18 meses, impulsando el desarrollo profesional temprano.
Con solo el 25% de la carrera aprobada ya se puede postular a una de las nuevas pasantíasde GDN Argentina, la compañía detrás de ChangoMâs. La propuesta es híbrida, dura seis meses y puede renovarse por un año más, con incorporación a distintas áreas según el perfil de cada estudiante.
Tiene base en Buenos Aires y combina días presenciales con home office. Quienes ingresen se sumarán al área que mejor se ajuste a su perfil y podrán participar en proyectos reales dentro de una empresa que opera 93 tiendas en todo el país.
Qué pide la empresa
El requisito principal es bastante concreto: ser estudiante universitario y tener al menos el 25% de la carrera avanzada.
La publicación no limita la convocatoria a una lista cerrada de carreras. La idea es incorporar estudiantes a distintas áreas de la compañía según intereses, formación y necesidades de los equipos.
GDN plantea la experiencia como una primera aproximación al mundo laboral, con trabajo junto a referentes del área y participación en proyectos vinculados con la transformación del negocio.
Cuánto dura la pasantía
La primera etapa tiene una duración de seis meses. Si la experiencia continúa, puede renovarse por 12 meses adicionales, por lo que un estudiante podría permanecer hasta un año y medio dentro del programa.
La modalidad es híbrida: parte del trabajo se realiza de manera presencial y otra parte desde casa.
Cómo postularse
La búsqueda está publicada directamente en el portal de empleos de GDN Argentina (https://gdnar.na.teamtailor.com/) bajo el nombre “Pasantías”.
Al ingresar al aviso aparece el formulario de solicitud para completar la candidatura. También puede encontrarse desde la sección de vacantes del sitio, filtrando por Buenos Aires y modalidad híbrida.
La convocatoria sigue visible actualmente dentro de las 25 búsquedas que la empresa mantiene publicadas. GDN Argentina también difunde la oportunidad a través de LinkedIn.
Qué beneficios incluye
Además de la experiencia laboral, la compañía ofrece prepaga OSDE y descuentos dentro de sus propias marcas y formatos de tiendas.
También aparecen beneficios en gimnasios, idiomas, telefonía móvil y otras propuestas agrupadas dentro de los programas internos de bienestar de GDN.
La empresa presenta estos beneficios bajo tres ejes: ahorro, tiempo y bienestar.