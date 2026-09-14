Pfizer abrió nuevas oportunidades laborales para estudiantes y profesionales

Dar el salto de la universidad a una farmacéutica global no necesariamente empieza con un puesto de tiempo completo. Las oportunidades laborales para jóvenes que Pfizer mantiene abiertas en Argentina incluyen pasantías y posiciones para perfiles que recién empiezan a construir experiencia profesional, especialmente en Recursos Humanos y áreas vinculadas con ciencias de la salud.