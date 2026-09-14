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Pfizer abrió nuevas oportunidades laborales para estudiantes y profesionales

La compañía mantiene búsquedas activas en Buenos Aires para perfiles de Recursos Humanos, Asuntos Regulatorios y ciencias de la salud. Hay posiciones part time y full time, con distintas modalidades de trabajo.

OPORTUNIDADES. Pfizer mantiene búsquedas abiertas para estudiantes y profesionales de distintas áreas.
OPORTUNIDADES. Pfizer mantiene búsquedas abiertas para estudiantes y profesionales de distintas áreas. / FREEPIK
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Pfizer abrió convocatorias laborales en Buenos Aires para estudiantes y profesionales en Recursos Humanos y Ciencias de la Salud, buscando incorporar nuevos talentos.
  • Las vacantes abarcan pasantías híbridas de hasta 20 horas semanales y un puesto full time a plazo fijo; se valoran competencias digitales, inglés y manejo de herramientas de IA.
  • La iniciativa facilita el ingreso de perfiles jóvenes a la industria farmacéutica global, fomentando el desarrollo profesional temprano y la inserción en el mercado corporativo.
Resumen generado con IA

Dar el salto de la universidad a una farmacéutica global no necesariamente empieza con un puesto de tiempo completo. Las oportunidades laborales para jóvenes que Pfizer mantiene abiertas en Argentina incluyen pasantías y posiciones para perfiles que recién empiezan a construir experiencia profesional, especialmente en Recursos Humanos y áreas vinculadas con ciencias de la salud.

Actualmente, el portal oficial de la compañía muestra búsquedas activas en Buenos Aires. Entre ellas aparece una pasantía en People Experience, el área de Recursos Humanos, y otra vinculada con Asuntos Regulatorios. También hay una vacante full time para Analista de Asuntos Regulatorios con contrato a plazo fijo por un año. 

Una pasantía para quienes se interesan por Recursos Humanos

La posición de Pasante PX (People Experience) está pensada para dar soporte a proyectos de cultura organizacional, comunicación interna, experiencia de los colaboradores y procesos de Recursos Humanos.

La jornada es de hasta 20 horas semanales y la modalidad es híbrida, con al menos tres días presenciales por semana en la planta de Pfizer ubicada en Pompeya, Ciudad de Buenos Aires.

OPORTUNIDADES. Pfizer mantiene búsquedas abiertas para estudiantes y profesionales de distintas áreas. OPORTUNIDADES. Pfizer mantiene búsquedas abiertas para estudiantes y profesionales de distintas áreas. / CAPTURA DE PANTALLA

Entre los requisitos aparecen manejo intermedio de Excel, PowerPoint, Word y Forms, además de inglés intermedio o avanzado. La empresa también valora conocimientos de Workday, herramientas de inteligencia artificial y plataformas de comunicación digital.

La pasantía tiene una duración de seis meses y puede renovarse hasta completar un año. Incluye asignación estímulo mensual, cobertura médica, almuerzo en planta y licencias por examen, enfermedad y accidente.

Una puerta para estudiantes de ciencias de la salud

Pfizer también mantiene abierta una pasantía en Asuntos Regulatorios, orientada preferentemente a estudiantes avanzados de Farmacia, Bioquímica, Biotecnología u otras carreras relacionadas con ciencias de la salud y de la vida.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA. Pfizer busca sumar estudiantes y profesionales a distintos equipos de trabajo en Buenos Aires. INDUSTRIA FARMACÉUTICA. Pfizer busca sumar estudiantes y profesionales a distintos equipos de trabajo en Buenos Aires. / CAPTURA DE PANTALLA

El trabajo incluye acompañar procesos de registro de productos, modificaciones posteriores a su aprobación, análisis de información regulatoria y actualización de sistemas y documentación.

Más allá de la carrera, se buscan perfiles organizados, con atención al detalle, capacidad para trabajar en equipo y habilidades de comunicación.

También hay una posición para profesionales

Para quienes ya terminaron la universidad o cuentan con algo más de experiencia, Pfizer publicó una búsqueda para Analista de Asuntos Regulatorios, con contrato por un año y modalidad full time.

Entre las tareas aparecen colaborar con registros de nuevos productos, renovaciones y modificaciones de medicamentos ya aprobados. La empresa también valora conocimientos sobre herramientas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT o Microsoft Copilot, aplicadas al trabajo cotidiano de manera responsable.

La fecha límite informada para postularse a esta posición es el 16 de septiembre.

Cómo postularse a Pfizer

Las postulaciones se realizan directamente desde Pfizer Careers (www.pfizer.com), donde cada búsqueda detalla requisitos, modalidad, ubicación y características del puesto.

El portal permite filtrar las vacantes por país y actualmente muestra las oportunidades disponibles para Argentina en Buenos Aires. 

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