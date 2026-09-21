Volvieron las pintadas políticas a Tucumán: proponen multas de hasta $230.000 por cada acto de vandalismo

“Cada vez que se acercan las elecciones, nuestra provincia y nuestra ciudad son secuestradas por algunos pillos que creen que el espacio público es de ellos”, cuestionó Canelada durante una entrevista con LA GACETA. El concejal señaló que comenzaron a observarse paredes, postes y semáforos pintados, además de afiches colocados en lugares que no están habilitados.