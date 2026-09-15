La propuesta de las plazas de bolsillo en la capital: “No hace falta una manzana completa para tener un espacio comunitario”

El problema, además, tiene una dificultad concreta para el Municipio. Al tratarse de propiedades privadas, el Estado no puede simplemente ingresar y disponer de esos terrenos. A eso se agrega que, en algunos casos, los datos catastrales no coinciden con la situación real de los inmuebles, lo que dificulta incluso encontrar a los propietarios para realizar las notificaciones correspondientes.