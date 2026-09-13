¿Adiós a los escenarios?: Gladys "La Bomba Tucumana" analiza dejar la música para dedicarse a la política

Asimismo, la intérprete remarcó su visión sobre las diferencias entre su cotidianeidad y la de los dirigentes tradicionales. En relación con este tema, la figura musical afirmó: “Me gusta mucho la parte social, estar más cerca de la gente y, como yo vivo una realidad totalmente diferente a algunos políticos que están acomodados, yo vivo en el mundo real de la vida. Soy una ciudadana de a pie”.