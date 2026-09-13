¿Adiós a los escenarios?: Gladys "La Bomba Tucumana" analiza dejar la música para dedicarse a la política

Resumen para apurados
- Gladys La Bomba Tucumana reveló en Canal 13 que analiza dejar la música para ingresar a la política, motivada por el deseo de involucrarse en la ayuda social comunitaria.
- Con 45 años de carrera, la artista reconoció una breve experiencia política previa y aseguró que ahora cuenta con la madurez suficiente para asumir un rol ciudadano activo.
- De concretarse su paso a la gestión pública, la referente de la cumbia abandonará definitivamente los escenarios para enfocarse de manera exclusiva en el trabajo territorial.
Gladys, la Bomba Tucumana, sorprendió a los espectadores de Canal 13 al manifestar sus intenciones de dar un giro rotundo a su carrera artística. Durante su participación en el programa conducido por Juana Viale, la intérprete tropical expresó su deseo de volcarse a la función ciudadana y a la actividad política.
La decisión implica una profunda transformación personal para la referente de la cumbia. Frente a los cámaras, la cantante explicó que busca estar más cerca de la comunidad para colaborar activamente con la sociedad.
Una vocación enfocada en el aspecto social
La artista remarcó que cuenta con la madurez necesaria para asumir el compromiso comunitario. Sobre esta etapa, Gladys sostuvo: “Alguna cosa voy a intentar hacer. Estuve en política, pero sabía que no iba a poder dedicarme por completo y hoy sí siento que estoy preparada”.
Asimismo, la intérprete remarcó su visión sobre las diferencias entre su cotidianeidad y la de los dirigentes tradicionales. En relación con este tema, la figura musical afirmó: “Me gusta mucho la parte social, estar más cerca de la gente y, como yo vivo una realidad totalmente diferente a algunos políticos que están acomodados, yo vivo en el mundo real de la vida. Soy una ciudadana de a pie”.
El retiro de los escenarios y la entrega a la gente
Al repasar su historia personal, Gladys enfatizó su origen del trabajo constante. De este modo, la famosa vocalista expresó: “Yo soy una persona humilde, de laburo. Toda mi vida trabajé, hace 45 años que me dedico a la música y nunca pude tener una cartera de verdad, de marca. Yo vivo bien, dentro de lo normal, mejor que otra gente a la que me gustaría ayudar”.
Finalmente, la artista dejó en claro su disposición a abandonar los shows para volcarse por completo al trabajo comunitario. En relación a esa posibilidad, Gladys aseveró: “Si yo me meto de lleno, lo haría y dejaría la música. Me retiraría para devolverle a la gente y estar cerca”.