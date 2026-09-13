SociedadActualidad

¿Adiós a los escenarios?: Gladys "La Bomba Tucumana" analiza dejar la música para dedicarse a la política

En el programa conducido por Juana Viale, la cantante reveló su deseo de estar más cerca de la gente.

¿Adiós a los escenarios?: Gladys La Bomba Tucumana analiza dejar la música para dedicarse a la política
Fuente: TN
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Gladys La Bomba Tucumana reveló en Canal 13 que analiza dejar la música para ingresar a la política, motivada por el deseo de involucrarse en la ayuda social comunitaria.
  • Con 45 años de carrera, la artista reconoció una breve experiencia política previa y aseguró que ahora cuenta con la madurez suficiente para asumir un rol ciudadano activo.
  • De concretarse su paso a la gestión pública, la referente de la cumbia abandonará definitivamente los escenarios para enfocarse de manera exclusiva en el trabajo territorial.
Resumen generado con IA

Gladys, la Bomba Tucumana, sorprendió a los espectadores de Canal 13 al manifestar sus intenciones de dar un giro rotundo a su carrera artística. Durante su participación en el programa conducido por Juana Viale, la intérprete tropical expresó su deseo de volcarse a la función ciudadana y a la actividad política.

La inesperada respuesta de Marta Fort cuando le preguntaron si tiene más plata que Juana Tinelli

La inesperada respuesta de Marta Fort cuando le preguntaron si tiene más plata que Juana Tinelli

La decisión implica una profunda transformación personal para la referente de la cumbia. Frente a los cámaras, la cantante explicó que busca estar más cerca de la comunidad para colaborar activamente con la sociedad.

Una vocación enfocada en el aspecto social

La artista remarcó que cuenta con la madurez necesaria para asumir el compromiso comunitario. Sobre esta etapa, Gladys sostuvo: “Alguna cosa voy a intentar hacer. Estuve en política, pero sabía que no iba a poder dedicarme por completo y hoy sí siento que estoy preparada”.

Asimismo, la intérprete remarcó su visión sobre las diferencias entre su cotidianeidad y la de los dirigentes tradicionales. En relación con este tema, la figura musical afirmó: “Me gusta mucho la parte social, estar más cerca de la gente y, como yo vivo una realidad totalmente diferente a algunos políticos que están acomodados, yo vivo en el mundo real de la vida. Soy una ciudadana de a pie”.

El retiro de los escenarios y la entrega a la gente

Al repasar su historia personal, Gladys enfatizó su origen del trabajo constante. De este modo, la famosa vocalista expresó: “Yo soy una persona humilde, de laburo. Toda mi vida trabajé, hace 45 años que me dedico a la música y nunca pude tener una cartera de verdad, de marca. Yo vivo bien, dentro de lo normal, mejor que otra gente a la que me gustaría ayudar”.

Finalmente, la artista dejó en claro su disposición a abandonar los shows para volcarse por completo al trabajo comunitario. En relación a esa posibilidad, Gladys aseveró: “Si yo me meto de lleno, lo haría y dejaría la música. Me retiraría para devolverle a la gente y estar cerca”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315
1

Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315

¿La IA nos va a matar a todos? la verdad detrás de la cortina de humo
2

¿La IA nos va a matar a todos? la verdad detrás de la cortina de humo

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027
3

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones
4

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones

La conversación y el ruido
5

La conversación y el ruido

Ranking notas premium
Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027
1

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años
2

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años

Educación: 10 temas más importantes que las pruebas PISA
3

Educación: 10 temas más importantes que las pruebas PISA

Recuerdos fotográficos: 1932. La confitería que le dio el nombre a la esquina Floresta
4

Recuerdos fotográficos: 1932. La confitería que le dio el nombre a la esquina Floresta

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027
5

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

Más Noticias
Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

¿Quién era “El hombre que cae”? El misterio detrás de una de las fotos más impactantes del 11-S

¿Quién era “El hombre que cae”? El misterio detrás de una de las fotos más impactantes del 11-S

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Comentarios