Google cambia Gmail, Docs y Keep: ahora podés estudiar y organizarte hablando

Buscar el mail que un profesor mandó con la fecha del parcial, ordenar ideas para un trabajo práctico mientras viajás o transformar un montón de pensamientos sueltos en apuntes puede empezar simplemente hablando con el celular. Google comenzó a desplegar nuevas funciones de voz con IA en Gmail, Docs y Keep, pensadas para conversar con estas aplicaciones en lugar de depender siempre del teclado.