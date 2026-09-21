SociedadEducación

Feria de Empresas UNT: cuándo es y qué podrán encontrar estudiantes y graduados

La tercera edición será el miércoles 23 de septiembre, de 10 a 18, en la FACE. Habrá stands, talleres, charlas, simulaciones de entrevistas y contacto con referentes de Recursos Humanos.

FERIA DE EMPRESAS. La UNT reunirá a estudiantes, graduados y compañías en una jornada abierta y gratuita con charlas, talleres y entrevistas laborales.
FERIA DE EMPRESAS. La UNT reunirá a estudiantes, graduados y compañías en una jornada abierta y gratuita con charlas, talleres y entrevistas laborales. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT realizará la Feria de Empresas el miércoles 23 de septiembre en Ciencias Económicas para acercar a estudiantes y graduados al mercado laboral.
  • El evento gratuito llega a su tercera edición e incluirá stands corporativos, talleres formativos y simulaciones de entrevistas con áreas de Recursos Humanos.
  • La iniciativa busca mejorar la inserción laboral juvenil y fortalecer la vinculación entre el ámbito universitario y el sector empresarial local y nacional.
Resumen generado con IA

Buscar trabajo no siempre empieza con mandar un CV, a veces también sirve saber qué están pidiendo las empresas, cómo funciona una entrevista o qué perfiles tienen más salida. La Feria de Empresas de la UNT vuelve este miércoles 23 de septiembre con una jornada pensada justamente para acercar estudiantes y graduados de Ciencias Económicas al mundo laboral.

Con charlas y stands, vuelve la Feria de Empresas a Ciencias Económicas de la UNT

Con charlas y stands, vuelve la Feria de Empresas a Ciencias Económicas de la UNT

La actividad se hará de 10 a 18 en los jardines de la FACE, en avenida Independencia 1900. Participarán compañías del ámbito local y nacional, además de referentes de Recursos Humanos que estarán disponibles para conversar con quienes se acerquen.

Cómo será la Feria de Empresas

Durante el día habrá exposiciones, conferencias, talleres y charlas sobre inserción laboral. También se organizarán encuentros con representantes de Recursos Humanos para conocer qué buscan hoy las organizaciones y qué competencias valoran al momento de incorporar personal.

Uno de los espacios prácticos serán las simulaciones de entrevistas laborales, pensadas para que los participantes puedan practicar una situación de selección antes de enfrentarse a una real.

Qué pueden encontrar estudiantes y graduados

La feria apunta tanto a quienes todavía cursan como a jóvenes que ya terminaron la carrera y están buscando sus primeras oportunidades.

FERIA DE EMPRESAS. La UNT reunirá a estudiantes, graduados y compañías en una jornada abierta y gratuita con charlas, talleres y entrevistas laborales. FERIA DE EMPRESAS. La UNT reunirá a estudiantes, graduados y compañías en una jornada abierta y gratuita con charlas, talleres y entrevistas laborales. / ARCHIVO LA GACETA

Las empresas podrán presentar propuestas de empleo y pasantías, mientras que los asistentes tendrán la posibilidad de conocer distintos sectores, ampliar su red de contactos y preguntar directamente qué perfiles necesitan.

Ese contacto también permite algo que no siempre aparece en un aviso laboral: entender cómo trabaja cada empresa, qué habilidades prioriza y qué recorridos profesionales ofrece.

Cuándo y dónde participar

La tercera Feria de Empresas se realizará el miércoles 23 de septiembre, de 10 a 18, en los jardines de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, ubicada en avenida Independencia 1900.

La actividad, organizada por la Secretaría de Extensión y Desarrollo Institucional de la Facultad, es abierta y gratuita.

Una feria que ya llega a su tercera edición

La Facultad realizó la primera edición en 2024 y la segunda en 2025. En esta última participaron 20 empresas líderes con presencia local, regional y nacional, con stands y referentes de sus áreas de Recursos Humanos.

¿Qué perfiles buscan las empresas? La Feria de Económicas de la UNT ofrece pistas

¿Qué perfiles buscan las empresas? La Feria de Económicas de la UNT ofrece pistas

Entre las firmas que participaron en ediciones anteriores estuvieron Banco Galicia, McDonald’s, Grupo Lucci, Sancor Salud, Hilton, Yuhmak, el Clúster Tecnológico Tucumán y LA GACETA, entre otras.

Para este año, la UNT confirmó nuevamente la presencia de empresas locales y nacionales, aunque todavía no publicó en las fuentes consultadas el listado completo de participantes.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de TucumánJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
2

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
3

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
4

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
5

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
3

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
4

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
5

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

Más Noticias
Sismo en Tucumán este 21 de septiembre: el epicentro fue a solo 29 kilómetros de la capital provincial

Sismo en Tucumán este 21 de septiembre: el epicentro fue a solo 29 kilómetros de la capital provincial

Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

El Vaticano confirmó el itinerario completo del papa León XIV en Argentina: todos los detalles de su visita

El Vaticano confirmó el itinerario completo del papa León XIV en Argentina: todos los detalles de su visita

Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla

Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla

Las Malvinas llegaron al festival internacional de San Sebastián en la ropa de cuatro actrices

Las Malvinas llegaron al festival internacional de San Sebastián en la ropa de cuatro actrices

Comentarios