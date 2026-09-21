Feria de Empresas UNT: cuándo es y qué podrán encontrar estudiantes y graduados

Buscar trabajo no siempre empieza con mandar un CV, a veces también sirve saber qué están pidiendo las empresas, cómo funciona una entrevista o qué perfiles tienen más salida. La Feria de Empresas de la UNT vuelve este miércoles 23 de septiembre con una jornada pensada justamente para acercar estudiantes y graduados de Ciencias Económicas al mundo laboral.