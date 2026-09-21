Feria de Empresas UNT: cuándo es y qué podrán encontrar estudiantes y graduados

Resumen para apurados
- La UNT realizará la Feria de Empresas el miércoles 23 de septiembre en Ciencias Económicas para acercar a estudiantes y graduados al mercado laboral.
- El evento gratuito llega a su tercera edición e incluirá stands corporativos, talleres formativos y simulaciones de entrevistas con áreas de Recursos Humanos.
- La iniciativa busca mejorar la inserción laboral juvenil y fortalecer la vinculación entre el ámbito universitario y el sector empresarial local y nacional.
Buscar trabajo no siempre empieza con mandar un CV, a veces también sirve saber qué están pidiendo las empresas, cómo funciona una entrevista o qué perfiles tienen más salida. La Feria de Empresas de la UNT vuelve este miércoles 23 de septiembre con una jornada pensada justamente para acercar estudiantes y graduados de Ciencias Económicas al mundo laboral.
La actividad se hará de 10 a 18 en los jardines de la FACE, en avenida Independencia 1900. Participarán compañías del ámbito local y nacional, además de referentes de Recursos Humanos que estarán disponibles para conversar con quienes se acerquen.
Cómo será la Feria de Empresas
Durante el día habrá exposiciones, conferencias, talleres y charlas sobre inserción laboral. También se organizarán encuentros con representantes de Recursos Humanos para conocer qué buscan hoy las organizaciones y qué competencias valoran al momento de incorporar personal.
Uno de los espacios prácticos serán las simulaciones de entrevistas laborales, pensadas para que los participantes puedan practicar una situación de selección antes de enfrentarse a una real.
Qué pueden encontrar estudiantes y graduados
La feria apunta tanto a quienes todavía cursan como a jóvenes que ya terminaron la carrera y están buscando sus primeras oportunidades.
Las empresas podrán presentar propuestas de empleo y pasantías, mientras que los asistentes tendrán la posibilidad de conocer distintos sectores, ampliar su red de contactos y preguntar directamente qué perfiles necesitan.
Ese contacto también permite algo que no siempre aparece en un aviso laboral: entender cómo trabaja cada empresa, qué habilidades prioriza y qué recorridos profesionales ofrece.
Cuándo y dónde participar
La tercera Feria de Empresas se realizará el miércoles 23 de septiembre, de 10 a 18, en los jardines de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, ubicada en avenida Independencia 1900.
La actividad, organizada por la Secretaría de Extensión y Desarrollo Institucional de la Facultad, es abierta y gratuita.
Una feria que ya llega a su tercera edición
La Facultad realizó la primera edición en 2024 y la segunda en 2025. En esta última participaron 20 empresas líderes con presencia local, regional y nacional, con stands y referentes de sus áreas de Recursos Humanos.
Entre las firmas que participaron en ediciones anteriores estuvieron Banco Galicia, McDonald’s, Grupo Lucci, Sancor Salud, Hilton, Yuhmak, el Clúster Tecnológico Tucumán y LA GACETA, entre otras.
Para este año, la UNT confirmó nuevamente la presencia de empresas locales y nacionales, aunque todavía no publicó en las fuentes consultadas el listado completo de participantes.