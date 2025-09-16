Secciones
Con charlas y stands, vuelve la Feria de Empresas a Ciencias Económicas de la UNT

La segunda edición de la feria reunirá este miércoles a estudiantes y a más de 20 compañías en los jardines de la FACE de 10 a 18.

FERIA DE EMPRESAS. La Facultad de Ciencias Económicas de la UNT organiza la segunda edición del evento que conecta a estudiantes con compañías líderes. FERIA DE EMPRESAS. La Facultad de Ciencias Económicas de la UNT organiza la segunda edición del evento que conecta a estudiantes con compañías líderes. / FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Hace 25 Min

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se prepara para una nueva edición de la Feria de Empresas, un acontecimiento que ya se convirtió en un puente entre los estudiantes que buscan desarrollarse profesionalmente y las compañías más importantes del país.

La cita está programada para el miércoles 17 de septiembre, de 10 a 18 horas, en los jardines de la Facultad. La propuesta está pensada para estudiantes y graduados que quieran conocer de cerca qué buscan las organizaciones, cómo es el proceso de selección y cuáles son las oportunidades laborales disponibles en el mercado.

Con un formato dinámico, la feria incluye charlas con especialistas en Recursos Humanos, conferencias, simulaciones de entrevistas y espacios de networking. La idea es que cada participante pueda capacitarse, despejar dudas y, sobre todo, acercarse a empresas líderes en la región y con alcance nacional.

Empresas locales y nacionales en un mismo espacio

La feria contará con la presencia de compañías de peso en distintos rubros. Entre ellas se destacan Arcor, Globant, Galicia, KPMG, Los Balcanes, Grupo Lucci, Grupo Bercovich, Grupo Silva, Grupo Yuhmak y Grupo Budeguer, junto a firmas como Aliviar, Renal SRL, Veracruz, Zeramiko y Romar, además del Clúster Tecnológico Tucumán.

A la vez se sumarán organizaciones de alcance nacional que buscan captar talento joven con perfiles diversos. El objetivo común es vincular el ámbito académico con la realidad laboral y mostrar a los futuros profesionales qué habilidades valoran las empresas en la actualidad.

La participación de LA GACETA, la Unión Industrial de Tucumán y la Facultad de Ciencias Económicas como organizadores y aliados estratégicos refuerza el impacto del evento, que cada año gana más relevancia.

Charlas, talleres y simulaciones

Los asistentes podrán participar de talleres prácticos sobre confección de CV, entrevistas laborales y competencias digitales, además de conferencias sobre liderazgo, innovación y empleabilidad. 

Otro de los atractivos es la simulación de entrevistas, un espacio pensado para que los estudiantes experimenten cómo es enfrentarse a un proceso de selección real.

Una jornada clave para el futuro profesional

La Segunda Edición de la Feria de Empresas confirma la importancia de tender puentes entre la universidad y el mundo del trabajo. Con la participación de referentes empresariales y la presencia activa de estudiantes y recién graduados, el encuentro promete ser un espacio de inspiración y de posibilidades concretas.

Quienes participen tendrán la chance de capacitarse, conocer nuevas tendencias y, sobre todo, acercarse al mundo laboral con herramientas que potencien su futuro.

