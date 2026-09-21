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Descubren el planeta más joven jamás detectado: tiene menos de un millón de años

Con la participación de los científicos argentinos Lucas Cieza y Santiago Orcajo, la investigación identificó un mundo de menos de un millón de años inmerso en su nube de origen a 450 años luz de la Tierra.

Descubren el planeta más joven jamás detectado: tiene menos de un millón de años
Fuente: NASA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos internacionales y argentinos hallaron Elías 2-24 b, el planeta más joven detectado, a 450 años luz, inmerso aún en su nube de origen estelar.
  • El hallazgo del Proyecto Odisea, publicado en The Astrophysical Journal Letters, amplía análisis previos de 2021 sobre discos de gas alrededor de estrellas jóvenes.
  • Al tener menos de un millón de años, este cuerpo desafía los modelos teóricos actuales y servirá como un laboratorio único para entender la infancia de los sistemas estelares.
Resumen generado con IA

La comunidad astronómica internacional registró un hito histórico debido a la identificación de Elías 2-24 b, el astro más joven detectado hasta la fecha. El cuerpo celeste posee una masa similar a la de Júpiter y cuenta con menos de un millón de años de existencia. Ubicado a unos 450 años luz de la Tierra, lo curioso es que permanece inmerso dentro de la densa nube de gas y polvo que le dio origen.

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La investigación contó con la destacada colaboración de los científicos argentinos Lucas Cieza y Santiago Orcajo. El hallazgo fue difundido por la NASA y publicado formalmente en la revista científica The Astrophysical Journal Letters. El trabajo de investigación fue del Proyecto Odisea de la Universidad Diego Portales, una iniciativa orientada a examinar los anillos circumestelares en la nube molecular de Ofiuco.

Participación argentina y trayectoria del estudio

El astrofísico Lucas Cieza codirige el Proyecto Odisea desde hace más de una década desde la Universidad Diego Portales en Chile. Por su parte, el astrónomo Santiago Orcajo, profesional de la Universidad Nacional de La Plata e integrante del Conicet, formó parte de las fases iniciales del análisis. Ambos investigadores publicaron en 2021 un artículo previo sobre la evolución de los discos de gas que envuelven a estrellas jóvenes.

Aquel trabajo antecedente preparó el terreno para comprender la dinámica de los sistemas planetarios en formación. La detección de Elías 2-24 b permitió observar de forma directa una etapa considerablemente previa en el desarrollo cósmico. La cercanía temporal con el origen de este objeto astronómico abre nuevas vías para analizar la construcción de mundos distantes.

Desafíos para los modelos teóricos

El descubrimiento plantea importantes preguntas científicas frente a las tecnologías y teorías astronómicas vigentes. Los esquemas actuales ya encontraban serias dificultades para explicar la génesis de cuatro cuerpos celestes conocidos que superan los cinco millones de años. Ante esta nueva evidencia, Lucas Cieza explicó el alcance del hallazgo para la comunidad experta. “Elías 2-24 b nos muestra que incluso nuestros mejores modelos de formación planetaria aún no comprenden algunos procesos importantes”, declaró el investigador.

La corta edad del objeto espacial representa un laboratorio natural único para la astrofísica moderna. Los especialistas buscan determinar los acontecimientos cruciales que ocurren durante la infancia de un sistema estelar. Este hallazgo marca un avance significativo en el conocimiento sobre las primeras fases de la evolución planetaria.

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