Descubren el planeta más joven jamás detectado: tiene menos de un millón de años

La comunidad astronómica internacional registró un hito histórico debido a la identificación de Elías 2-24 b, el astro más joven detectado hasta la fecha. El cuerpo celeste posee una masa similar a la de Júpiter y cuenta con menos de un millón de años de existencia. Ubicado a unos 450 años luz de la Tierra, lo curioso es que permanece inmerso dentro de la densa nube de gas y polvo que le dio origen.