La Tierra tiene una división invisible que nadie había detectado hasta ahora

Qué relación tiene con El Niño

La investigación también vincula la estabilidad de este eje con un fenómeno atmosférico de alcance global: El Niño. Los modelos analizados señalan que la circulación de Walker funciona como un mecanismo de regulación de la atmósfera. Este proceso modifica la reflectividad de distintas regiones del planeta a lo largo del tiempo y contribuiría a mantener estable la posición de la simetría este-oeste.