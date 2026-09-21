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Lionel Messi volvió a marcar de tiro libre con Inter Miami y quedó cerca de alcanzar otro récord

El argentino convirtió ante San Diego FC, superó a Jair Rosa Pinto y quedó a tres goles de alcanzar a Marcelinho Carioca.

ESPECIALISTA. Lionel Messi convirtió de tiro libre para Inter Miami ante San Diego FC y llegó a 75 goles de pelota parada en su carrera profesional.
ESPECIALISTA. Lionel Messi convirtió de tiro libre para Inter Miami ante San Diego FC y llegó a 75 goles de pelota parada en su carrera profesional.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi anotó de tiro libre para Inter Miami en el empate 2-2 ante San Diego FC por la MLS, alcanzando los 75 goles de pelota parada para acechar el récord histórico.
  • A los 24 minutos, el argentino ejecutó un remate directo que superó la marca de Jair Rosa Pinto, sumándose al doblete de tiro libre que había marcado ante Montreal en agosto.
  • El argentino quedó a sólo tres goles de igualar a Marcelinho Carioca (78), con el desafío de convertirse en el máximo goleador de tiro libre de la historia del fútbol mundial.
Resumen generado con IA

Lionel Messi volvió a dejar su sello en una de sus especialidades y alcanzó una nueva marca. El rosarino convirtió de tiro libre en el empate 2-2 de Inter Miami ante San Diego FC, por una nueva fecha de la MLS, y llegó a 75 goles de pelota parada en su carrera profesional. Con esa conquista, además, avanzó en una clasificación histórica que ahora lo tiene muy cerca de la cima.

El partido había comenzado cuesta arriba para Inter Miami, que quedó en desventaja por el gol de Anders Dreyer. Pero a los 24 minutos apareció Messi para hacerse cargo de una pelota parada. El argentino ejecutó con precisión y la pelota terminó directamente dentro del arco, sin que ningún futbolista alcanzara a desviarla en el camino.

La conquista le permitió superar al brasileño Jair Rosa Pinto y quedar segundo entre los máximos goleadores históricos de tiro libre. El líder de esa clasificación es otro brasileño, Marcelinho Carioca, que acumula 78 tantos por esta vía. Así, Messi quedó a solamente tres goles de alcanzar una marca que vuelve a ponerlo frente a otro desafío individual.

No es la primera vez en las últimas semanas que el rosarino escala en esta estadística. A fines de agosto había marcado dos tiros libres en la goleada 7-1 de Inter Miami frente a Montreal, alcanzando los 74 tantos y superando en ese momento a Juninho Pernambucano y Roberto Dinamite, que suman 72 y 73, respectivamente.

Messi y un nuevo objetivo en el horizonte

Ahora, con 75 goles, el próximo objetivo está claramente marcado. Messi necesita tres conquistas más de tiro libre para igualar a Marcelinho Carioca y cuatro para quedar como líder absoluto de una clasificación que también tiene diferencias según el criterio utilizado para contabilizar determinados partidos oficiales y amistosos.

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