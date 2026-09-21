Lionel Messi volvió a marcar de tiro libre con Inter Miami y quedó cerca de alcanzar otro récord

Lionel Messi volvió a dejar su sello en una de sus especialidades y alcanzó una nueva marca. El rosarino convirtió de tiro libre en el empate 2-2 de Inter Miami ante San Diego FC, por una nueva fecha de la MLS, y llegó a 75 goles de pelota parada en su carrera profesional. Con esa conquista, además, avanzó en una clasificación histórica que ahora lo tiene muy cerca de la cima.