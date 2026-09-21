Plazo fijo a 30 días: cuánto rinde invertir $1 millón y qué bancos pagan las mejores tasas

Resumen para apurados
- En septiembre, bancos argentinos fijaron tasas de plazo fijo a 30 días entre 16% y 24%, rindiendo hasta $19.726 por millón invertido para captar los fondos de ahorristas.
- La dispersión de tasas generó brechas de más de $6.000 por colocación, variando los retornos según el canal digital elegido, el perfil del usuario y la entidad financiera.
- Ante la volatilidad de las tasas libres, el BCRA insta a consultar sus comparadores online para evaluar la ganancia real y requisitos antes de inmovilizar los fondos a futuro.
El plazo fijo se mantiene como una opción habitual para los ahorristas que desean colocar dinero durante un tiempo determinado y saber con anticipación el interés que obtendrán. Al finalizar el período, el titular percibe el capital original junto con los beneficios acordados desde el inicio.
Las tasas de interés quedan a criterio de cada entidad financiera y presentan variaciones constantes. Durante mediados de septiembre, las mediciones registraron diferencias notables entre los bancos, ofreciendo rendimientos que oscilaban entre el 16% y el 24% de TNA para depósitos a 30 días.
Cuánto rinde el plazo fijo con el monto de un millon de pesos a 30 días
El rendimiento varía según la TNA que determine el banco seleccionado. Durante un relevamiento de septiembre, una inversión de dicho monto generaba una suma final comprendida entre $1.013.151 y $1.019.726, dependiendo del porcentaje asignado por la institución.
Entre las opciones analizadas figuraba una TNA del 24% para Reba, mientras que otros establecimientos bancarios presentaban cifras menores. Esta divergencia en las propuestas significaba una brecha de más de $6.000 sobre el depósito de $1 millón al término de un mes.
Para efectuar un cotejo correcto resulta insuficiente evaluar únicamente la tasa anual. También se debe examinar la ganancia efectiva del período, la suma mínima exigida, la disponibilidad del beneficio para no clientes y los requisitos fijados para constituir el depósito.
- El Bcra dispone de un comparador de tasas de plazos fijos online para consultar y revisar las propuestas y condiciones de distintas entidades antes de operar.
- A mediados de septiembre, Reba figuraba con una TNA del 24% en las mediciones basadas en datos del Bcra, observándose marcadas diferencias entre los rendimientos ofrecidos por bancos tradicionales y otras instituciones financieras.
- Banco Nación registraba para personas humanas una TNA de 18,75% en depósitos electrónicos de 30 a 59 días, la cual se incrementaba en plazos más largos, variando también las condiciones según el canal elegido y el perfil del cliente.