Dónde conviene hacer un plazo fijo: las mejores tasas de bancos y plataformas digitales

Resumen para apurados
- Bancos y billeteras en Argentina actualizan las tasas de plazo fijo a 30 días con rendimientos de hasta el 24% anual, tras la desregulación oficial del piso de interés.
- La quita del piso mínimo por el Banco Central habilitó a cada entidad a fijar sus tasas, generando una brecha mayor a siete puntos entre la gran banca y las firmas digitales.
- Los ahorristas pueden migrar fondos digitalmente sin abrir cuentas previas, incentivando la competencia financiera y la búsqueda de mayores retornos frente a la inflación.
Las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo a 30 días en pesos experimentan modificaciones en el mercado financiero argentino, definiendo un esquema actualizado de rendimientos para las colocaciones minoristas. La eliminación del piso obligatorio de la Tasa Nominal Anual (TNA) por parte del organismo monetario otorga la libertad a cada banco de determinar sus propias propuestas comerciales, dirigidas tanto a la nómina de usuarios habituales como a no clientes que operen vía canales digitales.
La brecha de retornos entre las distintas entidades del sistema financiero llega a superar los siete puntos porcentuales de TNA, volviendo indispensable el cotejo de alternativas previo a la inversión. Las facilidades operativas de la banca por internet y los entornos móviles posibilitan tramitar estos instrumentos en entidades alternativas sin la obligación de abrir cuentas de forma previa, simplificando la migración de capitales hacia los rendimientos más competitivos del mercado.
- Banco de la Nación Argentina: 19,50%
- Banco Macro: 19,50%
- BBVA Argentina: 19,50%
- Banco Provincia de Buenos Aires: 19,50%
- Banco Galicia: 17,75%
- Banco Patagonia: 16,00%
- Banco Credicoop: 16,50%
- ICBC Argentina: 16,70%
- Banco Santander Argentina: 16,50%
- Banco Ciudad de Buenos Aires: 16,00%
Dentro de este grupo de entidades, las tasas nominales anuales llegan a superar ampliamente la media de los grandes bancos comerciales, permitiendo maximizar los retornos a un plazo de 30 días. El esquema comparativo para las firmas con las propuestas más competitivas queda estructurado de la siguiente manera:
- Reba Compañía Financiera: 24,00%
- Banco CMF: 23,50%
- Crédito Regional Compañía Financiera: 23,50%
- Banco BICA: 23,00%
- Banco del Sol: 23,00%
- Banco Mariva: 23,00%
- Banco VOII: 22,75%
- Banco Comafi: 22,50%
- BiBank: 21,50%
- Banco Hipotecario: 21,00%