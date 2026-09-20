Dónde conviene hacer un plazo fijo: las mejores tasas de bancos y plataformas digitales

Las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo a 30 días en pesos experimentan modificaciones en el mercado financiero argentino, definiendo un esquema actualizado de rendimientos para las colocaciones minoristas. La eliminación del piso obligatorio de la Tasa Nominal Anual (TNA) por parte del organismo monetario otorga la libertad a cada banco de determinar sus propias propuestas comerciales, dirigidas tanto a la nómina de usuarios habituales como a no clientes que operen vía canales digitales.