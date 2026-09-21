LG PlaySíntesis Play

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de José Názaro, además de los móviles en vivo, desde diferentes puntos de la ciudad y la provincia. 

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
2

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo
3

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
4

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”
5

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Ranking notas premium
Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
1

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
2

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos
3

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ
4

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ

Dimes y diretes: Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza, afirmó Manzur
5

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Más Noticias
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

Primavera en Tucumán: cuál será el día más caluroso de la semana

Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Comentarios