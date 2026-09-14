LG PlaySíntesis Play

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 2 Hs

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de José Názaro, además de los móviles en vivo, desde diferentes puntos de la ciudad y la provincia. 

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Lo más popular
Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán
1

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
2

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán
3

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River
4

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón
5

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027
2

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

La conversación y el ruido
3

La conversación y el ruido

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones
4

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones

“Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa
5

“Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa

Más Noticias
“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026 con el nuevo aumento

Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026 con el nuevo aumento

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Milei planea reunirse con Trump para fortalecer el reclamo por Malvinas

Milei planea reunirse con Trump para fortalecer el reclamo por Malvinas

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón

Comentarios