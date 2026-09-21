Inteligencia artificial: modelos infiltrados y controles que buscan alcanzarlos

El debate llegará también a uno de los principales escenarios de la diplomacia internacional. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, está previsto que se presente esta semana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, durante la Asamblea General que se desarrolla en Nueva York. La reunión fue convocada por Francia, que ejerce la presidencia del organismo durante septiembre, y estará dedicada a la inteligencia artificial y sus implicancias para la seguridad internacional.