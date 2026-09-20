Era el único turco en el Ruca Che, consiguió entradas por Instagram y llegó a Neuquén por amor

DESDE NEUQUÉN.- Entre las camisetas celestes y blancas, las banderas argentinas y el ruido que acompañó durante todo el fin de semana al equipo de Javier Frana, había una pequeña bandera roja que parecía perdida en una de las tribunas del Ruca Che. Allí estaban Ibrahim y su pareja, ambos con camisetas de Besiktas y alentando a Turquía en medio de miles de argentinos. Él nació allí y hace nueve años vive en Neuquén; ella es neuquina, pero por un fin de semana decidió cambiar de vereda. “No quería dejarlo solo”, contó entre risas. Desde lejos podían parecer dos visitantes más. En realidad, Ibrahim era el único hincha turco en el estadio.