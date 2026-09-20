Frana y el cambio de paradigma del tenis argentino: “No podemos seguir creyendo que somos dependientes del polvo de ladrillo”

La elección para esta serie fue, justamente, una demostración de esa búsqueda. Argentina recibió a Turquía sobre una pista GreenSet de velocidad intermedia, nivel 3 dentro de las cinco categorías reconocidas por la ITF, una especificación solicitada por el propio Frana. La cancha fue montada sobre una estructura de madera y terminada con capas de sellador, pintura y arena de sílice, componente que influye directamente en la velocidad de la superficie.