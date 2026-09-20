Las cinco enfermedades que pueden transmitirse por no lavarse las manos: cuáles son

Las autoridades sanitarias recomiendan incorporar este hábito especialmente antes de comer, después de utilizar el baño, al regresar a casa y luego de toser o estornudar. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también destaca la importancia de mejorar la higiene de manos como parte de una cultura de prevención y seguridad en la atención de la salud.