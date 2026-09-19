"Párense de manos": quiénes se enfrentarán en la cuarta edición del combate

Resumen para apurados
- Se lanzó la cuarta edición de Párense de manos, el torneo de boxeo de celebridades e influencers que se disputará el 18 de diciembre en el estadio de Platense en Vicente López.
- Surgido en el ciclo radial Paren la mano, el festival confirmó cruces como El Polaco frente a Brian Sarmiento y busca rival para Momo tras el éxito de sus ediciones anteriores.
- Con entradas desde los 50.000 pesos, la velada consolida la convergencia entre el streaming digital y los espectáculos deportivos de gran convocatoria presencial en Argentina.
Este viernes se hizo la gran presentación de la cuarta edición de “Párense de manos”, el evento anual de boxeo para influencers y streamers aficionados que se enfrentan en el ring. Este año, el evento será en la ciudad de Vicente López, en el Estadio Ciudad del Club Atlético Platense el viernes 18 de diciembre.
“Párense de manos” nació en Vorterix, el canal de Mario Pergolini, de la mano del programa “Paren la mano”, conducido por Lucas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca. En ediciones anteriores participaron figuras como Flor Vigna, Mica Viciconte, Yeyo De Gregorio, el Turco Farcía, Nazareno Casero, Jaime Lorente.
En 2024, el evento cerró con un combate estelar en el que participaron el boxeador profesional Sergio “Maravilla” Martínez y el exfutbolista Pablo Migliore, con triunfo del campeón mundial de peso mediano del CMB y OMB.
Las peleas confirmadas para “Parense de mano 4”
Viernes 18 de diciembre a las 17
Vicente López, Club Atlético Platense
Dupla 1
Agusneta: Agustín Rodríguez, 21 años, 1.90 metros, 90 kilos, Argentina
Bruneger: Bruno Kruszyn, 22 años, 1.85 metros, 95 kilos, Argentina
Dupla 2
Cami Mayán: Camila Mayán, 27 años, 1.59 metros, 53 kilos, Argentina
Luli González: Lourdes Aylén González Orellano, 23 años, 1.54 metros, 52 kilos, Argentina
Dupla 3
Brian Sarmiento: 36 años, 1.65 metros, 72 kilos, Argentina
El Polaco: Ezequiel Cqirkaluk, 39 años, 1.65 metros, 75 kilos, Argentina
Dupla 4
Bauleti: Santiago Biaetti, 24 años, 1.71 metros, 65 kilos, Argentina
Balanza: Matías Amboade, 25 años, 1.68 metros, 60 kilos, Argentina
Dupla 5
Prii Mora: Priscila Mora, 22 años, 1.51 metros, 51 kilos, Argentina
Albere: Alma Berezowki, 22 años, 1.53 metros, 53 kilos, Argentina
La dupla 6 quedó abierta. El influencer Gerónimo “Momo” Benavides se sumó para pelear, pero aún no tiene un rival definido. La cuenta oficial de Instagram @parensedemanos abrió la convocatoria para encontrarle un “digno” oponente. “Búsquenme una pelea –dijo–. Hay dos condiciones: económicas y de cómo se tienen que hacer las cosas, que yo no me bajo ahí”.
Entradas para “Parense de manos 4”
Las entradas ya están a la venta y pueden conseguirse de forma online en la plataforma PlanOut. Los precios son los siguientes:
- Campo B: $50.000
- Campo A: $55.000
- Popular B: $60.000
- Popular A: $65.000
- Platea B: $75.000
- Platea A: $85.000
- Campo VIP: $140.000
- VIP: $165.000