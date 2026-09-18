Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca a CNN y dos medios más

Resumen para apurados
- Este viernes, Donald Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico, acusándolos de difundir información falsa sobre su gestión.
- La medida se anunció vía redes sociales y profundiza el conflicto con la prensa, tras previas restricciones a medios como la agencia AP por diferencias editoriales.
- El mandatario anticipó que vetará a más medios, lo que intensificó la alerta de organizaciones globales sobre el deterioro de la libertad de prensa en EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohibió el acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW y al portal Politico, a los que acusó de difundir de manera constante “fake news”.
“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a la Falsa Cadena de Noticias CNN, a MSNOW (¡que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y a Politico (...) el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ‘informes’ de NOTICIAS FALSAS”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
El mandatario no precisó qué coberturas o publicaciones de esos medios motivaron la decisión.
“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCIÓN y MENTIRAS cuando cubren al presidente de los Estados Unidos, a la administración Trump o a los Estados Unidos de América. Próximamente se sumarán otros medios de noticias falsas. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, agregó.
El anuncio generó sorpresa en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes se encontraban trabajando periodistas de los medios alcanzados por el veto.
Un nuevo capítulo en la pelea con la prensa
La decisión representa una nueva escalada en el enfrentamiento de Trump con los medios de comunicación. Al comienzo de su actual mandato, la Casa Blanca ya había restringido el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos oficiales, luego de que la organización se negara a utilizar el término “golfo de América” para referirse al golfo de México.
Las amenazas y los ataques verbales contra periodistas fueron una constante durante los gobiernos de Trump. El mandatario suele utilizar la expresión “fake news” para descalificar a los medios cuyas coberturas cuestionan sus decisiones o su gestión.
CNN ha sido uno de los principales blancos de sus críticas. Trump cuestionó especialmente la cobertura de las acusaciones sobre una supuesta coordinación entre su campaña presidencial de 2016 y Rusia.
Durante su actual mandato, además, el presidente criticó la difusión de fotografías y documentos que lo vinculaban con el financista Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales.
Trump también suele confrontar con periodistas durante las conferencias de prensa y cuando los trabajadores de medios ingresan al Despacho Oval para formular preguntas.
Las acciones del mandatario fueron cuestionadas por organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que han expresado su preocupación por sus ataques y restricciones contra periodistas y medios de comunicación.