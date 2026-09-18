Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca a CNN y dos medios más

Un nuevo capítulo en la pelea con la prensa

La decisión representa una nueva escalada en el enfrentamiento de Trump con los medios de comunicación. Al comienzo de su actual mandato, la Casa Blanca ya había restringido el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos oficiales, luego de que la organización se negara a utilizar el término “golfo de América” para referirse al golfo de México.