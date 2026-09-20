Cuando la IA te hace perder el juicio

Lo que estaba en juego no era menor. El 24 de enero de 2020, en el noroeste de Houston, una manguera de goma “degradada y mal engarzada” soltó propileno durante la noche dentro de la planta de Watson Grinding; el gas se acumuló, alguien encendió una luz y la explosión mató a tres personas y dañó cientos de edificios del vecindario. La Junta de Seguridad Química de Estados Unidos (la agencia federal que investiga accidentes industriales) identificó tres causas concurrentes: la manguera, una válvula de cierre que no se cerró al terminar el turno y un sistema automático de detección de gas, alarma, ventilación y corte que estaba fuera de servicio (informe final de la CSB, 29/06/2023; comunicado oficial). Ese sistema es el que 3M inspeccionaba. Con más de dos mil vecinos demandando, el litigio se organizó en causas acumuladas con juicios testigo (grupos de demandantes elegidos al azar cuyo resultado orienta al resto), y ahí entró Will Moye, uno de los abogados de los vecinos. Entre los papeles que el perito entregó en el intercambio de prueba (la etapa en que las partes deben mostrarse mutuamente los documentos que van a usar, mucho más amplia en Estados Unidos que en la Argentina) había uno de cinco páginas titulado “Citation Overlay”, una lista de citas superpuesta al informe. Moye lo leyó y reconoció el estilo de máquina: formato perfecto, frases genéricas, citas ordenadas en serie. Hizo lo que haría cualquiera con un celular: copió una frase y la buscó en internet. Google le devolvió el enlace chatgpt.com/share con la conversación completa. Al cierre de esta nota, seguía abierto.