La IA mira los textos humanos desde sus propios límites

En realidad, las herramientas automatizadas de detección (machine learning u otras) tienen en sí mismas una limitación algorítmica porque operan a partir de análisis estadísticos y lingüísticos a nivel de lo explícito y estructural y éste no es más que una de las dimensiones - la más básica- de la complejidad discursiva. La detección se centra en la previsibilidad léxica - donde también la IA suele tener errores (basta con pensar en los correctores de los celulares)- regularidad sintáctica y patrones probabilísticos de secuenciación de lenguaje, que constituyen las bases de los LLM. O sea, toman como referente no al lenguaje humano sino a su representación matemático-algorítmica, porque el procesamiento no deja de ser el mapeo de una función mediante esa representación. No consideran el rol constitutivo de las estrategias discursivas y estilísticas; las dimensiones semánticas y semióticas del interjuego entre lo implícito y lo explícito en el lenguaje y el discurso; la intencionalidad, las decisiones y las estrategias en función de los posibles lectores; la creatividad, dimensiones todas éstas en tensión con los modelos basados en patrones. Y por eso es que estos “detectores” sólo pueden “ofertar” estimaciones probabilísticas con limitaciones de diagnóstico en los principios fundantes de lo que es la producción discursiva humana. En ese sentido, hablar de “evaluación” por parte de estos detectores es un sesgo.