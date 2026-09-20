Más de 400 docentes y varios expertos internacionales debatirán durante el Congreso Nacional de Profesores

La elección de Tucumán no es casual, ya que la provincia cuenta con una extensa tradición en la enseñanza del francés, presente en más de 40 establecimientos educativos correspondientes a los niveles primario, secundario y superior. El lema “El francés en el corazón del Jardín: herencia y futuro” vincula esa tradición con los desafíos que plantea su enseñanza hacia adelante. Así, el ágape programado en la Casa Histórica para recibir a los visitantes forma parte de la propuesta, al igual que un recorrido del bus turístico municipal por la “ruta francesa” de la capital.