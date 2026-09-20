Más de 400 docentes y varios expertos internacionales debatirán durante el Congreso Nacional de Profesores

Tucumán se prepara para convertirse en punto de encuentro para la comunidad académica y educativa vinculada con la lengua francesa. Del 30 de septiembre al 2 de octubre se realizará en el Centro de Convenciones del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas-“Teatro Manuel Belgrano” (Crisóstomo Álvarez 754), el XVIII Congreso Nacional de Profesores de Francés, bajo el lema “El francés en el corazón del Jardín: herencia y futuro”.
Se trata de una de las principales instancias científicas y pedagógicas de la comunidad francófona argentina y reunirá alrededor de 400 docentes de francés de los distintos niveles educativos, junto a investigadores, traductores, especialistas en ciencias del lenguaje, estudiantes de profesorados y licenciaturas, además de autoridades y gestores de políticas lingüísticas. Será un encuentro con modalidad híbrida, ya que habrá conferencias de prestigiosas figuras internacionales.
Organizan la Asociación de Profesores de Francés de Tucumán, en articulación con la UNT, el Instituto de Enseñanza Superior “Lola Mora”, la Alianza Francesa y la red de establecimientos de enseñanza del Francés como Lengua Extranjera (FLE) de la provincia. El encuentro cuenta con el apoyo de la Federación Argentina de Profesores de Francés, el Instituto Francés de Argentina de la Embajada de Francia y organismos internacionales vinculados con la enseñanza y difusión de la lengua francesa.
Tucumán fue sede del VII Congreso Nacional, allá por 2002. En aquella oportunidad, las discusiones estuvieron organizadas alrededor de tres grandes cuestiones: la formación en francés, las problemáticas didácticas y la diversidad cultural. Pasaron 24 años y el Congreso regresa a la provincia para poner la mirada en los desafíos que enfrenta la disciplina: las transformaciones que atraviesan las aulas, las instituciones educativas y la propia profesión docente.
Rica historia
La elección de Tucumán no es casual, ya que la provincia cuenta con una extensa tradición en la enseñanza del francés, presente en más de 40 establecimientos educativos correspondientes a los niveles primario, secundario y superior. El lema “El francés en el corazón del Jardín: herencia y futuro” vincula esa tradición con los desafíos que plantea su enseñanza hacia adelante. Así, el ágape programado en la Casa Histórica para recibir a los visitantes forma parte de la propuesta, al igual que un recorrido del bus turístico municipal por la “ruta francesa” de la capital.
Temas centrales
Las actividades estarán organizadas alrededor de cuatro grandes ejes temáticos. El primero, “Ser profesor de francés hoy: realidades sociopolíticas y horizontes educativos”, propone reflexionar sobre la presencia de la lengua francesa en el sistema educativo argentino, las políticas lingüísticas, la formación inicial y continua y la construcción de la identidad profesional docente.
El segundo, “Prácticas y mutaciones del FLE: de la innovación didáctica a los nuevos desafíos profesionales”, pondrá el foco en las estrategias pedagógicas innovadoras, la integración de la inteligencia artificial, las formas de evaluación y las nuevas necesidades vinculadas con el Francés para Objetivos Específicos (FOS) y el Francés para Objetivos Universitarios (FOU). Justamente, para hablar sobre IA en este contexto fue invitado el experto canadiense Jérémie Seror.
El tercer eje, “Culturas, interculturalidad y alteridad: el francés como espacio de diálogo y creación”, abordará el aprendizaje de la lengua como una experiencia de encuentro con otras culturas. La especialista brasileña Juliana Rodrigues de Castro será una de las expositoras.
Finalmente, “Dinámicas asociativas y memorias compartidas: el francés en común” buscará poner en valor el trabajo de las asociaciones profesionales y su papel en la formación continua y en la construcción de políticas educativas.
Otro de los propósitos del Congreso es fortalecer la cooperación entre las instituciones argentinas y organismos académicos y gubernamentales de países francófonos. En esa dirección, el encuentro cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Profesores de Francés (FIPF), la Comisión del Francés para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional de la Francofonía.
Un punto trascendente es que Argentina forma parte de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF, que tiene sede en Canadá), conjuntamente con unos 57 países -entre implicados y observadores-. El Congreso contará con representantes de la OIF y, como invitados especiales, vendrán el embajador de Francia, Romain Nadal, y el consejero general de la embajada de Canadá.