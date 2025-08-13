CGCET: 103 años construyendo historia junto a sus matriculados y la comunidad

A lo largo de más de un siglo, el CGCET se ha consolidado como una entidad clave para los profesionales de las ciencias económicas de la provincia, no solo como un espacio de representación gremial y académica, sino también como un actor activo en la vida social, cultural y comunitaria. Desde su fundación, el Colegio ha tenido como principal objetivo la defensa, jerarquización y actualización de sus matriculados. Esa labor se traduce en gestiones permanentes ante organismos tributarios provinciales y nacionales, buscando soluciones a problemáticas cotidianas que afectan el ejercicio profesional y a la comunidad.