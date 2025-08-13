 CGCET: 103 años construyendo historia junto a sus matriculados y la comunidad
Hace 2 Hs

Este 13 de agosto, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán (CGCET) celebra 103 años de vida institucional, y lo hace bajo un lema que sintetiza su espíritu y su proyección: “Una historia que se construye con vos”.

A lo largo de más de un siglo, el CGCET se ha consolidado como una entidad clave para los profesionales de las ciencias económicas de la provincia, no solo como un espacio de representación gremial y académica, sino también como un actor activo en la vida social, cultural y comunitaria. Desde su fundación, el Colegio ha tenido como principal objetivo la defensa, jerarquización y actualización de sus matriculados. Esa labor se traduce en gestiones permanentes ante organismos tributarios provinciales y nacionales, buscando soluciones a problemáticas cotidianas que afectan el ejercicio profesional y a la comunidad.

A este trabajo se suma una agenda constante de capacitaciones que abarca charlas, cursos y jornadas de actualización técnica y normativa, con modalidad presencial y virtual. Estas instancias no solo fortalecen las competencias de los matriculados, sino que también permiten el intercambio de experiencias con especialistas y colegas, elevando el nivel profesional de toda la matrícula.

El Teatro Manuel Belgrano y los SUM: cultura, capacitación y comunidad

Uno de los orgullos más visibles de la institución es el Teatro Manuel Belgrano, ubicado en Crisóstomo Álvarez 765. En sus butacas se han vivido conferencias magistrales de especialistas nacionales e internacionales, funciones teatrales, presentaciones musicales, proyecciones audiovisuales y actos institucionales.

A la par, el edificio cuenta con Salones de Usos Múltiples (SUM), transformándolo en un centro de convenciones, que complementan la actividad del teatro, permitiendo el desarrollo de talleres, reuniones de comisiones, cursos de formación continua y eventos sociales. Estos espacios, adaptables a diferentes necesidades, han sido clave para que el CGCET pueda ofrecer una agenda variada que responde tanto a demandas técnicas como recreativas.

Otro pilar del trabajo institucional es el Predio Social y Deportivo de Concepción, un espacio que fomenta la recreación, el deporte y la integración entre colegas y sus familias. Allí se desarrollan actividades deportivas, encuentros familiares y jornadas recreativas que fortalecen los lazos humanos, contribuyendo a que el Colegio sea mucho más que un ámbito académico.

Compromiso solidario: una institución con compromiso social

El espíritu del lema “Una historia que se construye con vos” también se refleja en la dimensión solidaria del CGCET. Desde siempre, el Colegio impulsa y acompaña diversas iniciativas en favor de sectores vulnerables, entendiendo que el compromiso social es parte inseparable de su misión institucional.

Un ejemplo emblemático de esta labor es el vínculo con la Escuela N° 231 “San Ramón Nonato” de Leales, institución que el CGCET apadrina y con la que ha firmado un Acta Compromiso Social. En el marco de este compromiso, el 31 de agosto se realizará la Caminata Solidaria “Maestro Casillas”, en el Parque 9 de Julio.

Próximos eventos: compromiso y cercanía

La agenda del CGCET continúa en movimiento. Entre las actividades más cercanas, se destaca el festejo por el Día del Niño, que cada año convoca a las familias matriculadas a una jornada repleta de juegos, espectáculos y sorpresas para los más pequeños. Y también en el marco del mes aniversario, este 26 de agosto se realizará el Acto Central, con entrega de distinciones.

Asimismo, se aproxima el tradicional Encuentro Tributario, una cita impostergable para profesionales de toda la provincia y la región. Este espacio de actualización, intercambio de experiencias y análisis de novedades impositivas se ha ganado un lugar de prestigio en la agenda professional.

Un aniversario que mira al futuro

El lema elegido para este año, “Una historia que se construye con vos”, resume la visión de una institución que se reconoce fruto del esfuerzo colectivo. Los logros alcanzados en estos 103 años son el resultado del compromiso continuo e incondicional de generaciones de profesionales que han aportado su tiempo, sus ideas y su trabajo para fortalecer al Colegio.

De cara al futuro, la agenda del CGCET contempla seguir ampliando su oferta de capacitación, modernizando su infraestructura y profundizando su rol como intermediario entre los profesionales y los organismos con los que interactúan a diario.

Este 13 de agosto, la celebración de su 103° aniversario no será solo un repaso de su rica historia, sino también una reafirmación de su compromiso con el presente y con el porvenir. Porque, como lo indica su lema, la historia del Colegio no está escrita en piedra: se sigue construyendo, día a día, con cada uno de sus matriculados y con toda la comunidad.

