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El Cirko Marisko trae un humor absurdo y cómplice a Tucumán

El dúo que conforman Lucas Crazy Waves y Martín Konga fue reconocido en Carlos Paz. De las rutinas callejeras a un escenario formal.

RISAS ASEGURADAS. El Cirko Marisko (Lucas Crazy Waves y Martín Konga) llega por primera vez al Alberdi.
RISAS ASEGURADAS. El Cirko Marisko (Lucas Crazy Waves y Martín Konga) llega por primera vez al Alberdi.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs

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