CulturaTeatro El Cirko Marisko trae un humor absurdo y cómplice a Tucumán El dúo que conforman Lucas Crazy Waves y Martín Konga fue reconocido en Carlos Paz. De las rutinas callejeras a un escenario formal. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL RISAS ASEGURADAS. El Cirko Marisko (Lucas Crazy Waves y Martín Konga) llega por primera vez al Alberdi. Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Adiós a Griselda Gambaro, una figura clave del teatro argentino Semana del artista: docentes y alumnos presentan la exposición “Donde habita la memoria” Lo más popular Monstruos Biocombustibles: un paso en el camino correcto Zafra sucroalcoholera 2026: los ingenios tucumanos llevan producidos 902.736 toneladas de azúcar HLB: el desarrollo de una “vacuna” genera esperanza para el citrus Los cañaverales muestran una buena evolución de maduración Ranking notas premium Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase” ¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán? La Libertad Avanza empieza a mostrar sus cartas en el interior para enfrentar al PJ Miguel Acevedo: "Rossana Chahla está haciendo una gestión que antes no veíamos"