Sexualmente hablando: tengo un secreto

Todo comienza cuando, estando con un par de amigos, deciden jugar a que cada uno revele “lo peor que ha hecho en su vida”. Sin duda un juego peligroso: le toca el turno a Emma y su confesión deja a todos shockeados. Y a partir de allí, Charlie, en medio de los últimos preparativos y la ominosa cuenta regresiva al matrimonio, empieza a replantearse hasta qué punto conoce a su futura esposa, volviéndose cada vez más paranoico e inseguro del paso que está por dar.